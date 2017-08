Van Kessel v Oxfordu: Třetí liga v Anglii je lákavější než „vesnice“ Zlín

Už byl jednou nohou v Zlíně, s nímž mohl hrát Evropskou ligu, nakonec jde ze Slavie hostovat do třetí ligy v Anglii. Útočník Gino van Kessel po prvním tréninku s Oxfordem United vysvětlil, proč mu taková volba přijde atraktivnější. „Místní soutěž je na vysoké úrovni. S tímhle týmem můžeme být na špičce a všem na očích,“ věří posila, která naposledy působila v Lechii Gdaňsk.

Poprvé se také vyjádřil k vyjednávání se Zlínem, který s jeho službami už téměř jistě počítal. „Hovořil jsem s nimi a měl z toho dobrý pocit, ale není to velký klub,“ přiblížil v rozhovoru pro Oxford Mail.

Vítěz českého MOL Cupu se nachází podle něj na „malé vesnici“. Zlínské šance v základní skupině Evropské ligy podle všeho nevidí příliš růžově. „Evropská liga by pro mě byla hodně zajímavá, ale na druhou stranu můžete dostat tři těžké soupeře a skončit bez bodu,“ řekl.

Pokud se mu v Anglii bude dařit, může se Van Kesselovo hostování změnit po sezoně v přestup. Oxford by za něj musel zaplatit 900 tisíc eur (23,5 milionu korun), což by byl nový klubový rekord.

Reprezentant Curacaa už si od příchodu do Slavie zvyknul, že jeho cena je vysoká. „I v Polsku jsem se mohl stát nejdražším hráčem, pokud by mě koupili,“ připomněl. Těší ho, že podmínky, za jakých se ze smlouvy ve Slavii může vyvázat, jsou stanovené už nyní. „Všechno je dopředu jasné. Pokud mě budou chtít, vědí, co mají dělat.“

Van Kesselova příchodu si váží také trenér Oxfordu United Pep Clotet. „Vím, že je to od něj velká oběť. Měl spoustu nabídek na hostování a my nejsme v nejvyšší soutěži. Stejně sem chtěl jít.“ Podle informací britského listu měl Van Kessel ještě nabídky z Rakouska a Kypru.