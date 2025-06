Liberec sní o dvou stoperech: Slovanu by se líbil lídr rivala a účastník EURO ze Slavie

Ač Liberec v zimě koupil dva kvalitní stopery, Jana Knapíka z Teplic a Šimona Gabriela z Ružomberku, ještě touží po dalších, aby měl trenér Radoslav Kováč v příští sezoně co nejsilnější kádr pro boj o evropské poháry. Podle informací iSportu má dlouhodobě zájem o kapitána konkurence a univerzálního slávistu. Šance je momentálně spíš malá, nicméně Slovan se jí nevzdává. Sportovní úsek se však prioritně dívá i do zahraničí, hodil by se zejména levák. Roční iSport Premium nyní za zvýhodněnou cenu>>>