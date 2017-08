Neymara předvedli v Paříži. Nejde o peníze ani Messiho, řekl o přestupu

S Neymarem se ke stolku posadil Nasser Al Khelaifi, prezident PSG. 43letý katarský byznysmen rozdával úsměvy na všechny strany a novou hvězdu oznámil jako nejlepšího hráče světa. "Neymar s námi podepsal, abychom vyhráli všechny trofeje a napsali historii PSG. Chceme vyhrát Ligu mistrů," potvrdil šéf pařížanů.

Hlavním tématem tiskové konference nemohlo být nic jiného, než peníze. PSG za Neymara zaplatilo 222 milionů eur (5,8 miliardy korun), což vyvolalo spekulace, zda neporuší pravidla finanční fair play. To ale Al Khelaifi odmítá. "Od prvního dne jsme velmi transparentní a budeme i dál. Pokud se o nás bojíte, dejte si kafe a nestarejte se o to," řekl s úsměvem.

"Výstupní klauzuli jsme zaplatili my, ne Neymar, takže vše je legální. Nemyslím si, že Neymar je pro nás drahý, určitě vyděláme víc, než jsme za něj zaplatili. Značky PSG a Neymara budou společně dobře fungovat, za dva roky bude mít hráč dvakrát takovou hodnotu," je si jistý šéf PSG, který zároveň popřel spekulaci, že se pařížský klub začal zajímat o Neymara v rámci pomsty za pokusy Barcelony podepsat Marka Verattiho.

Neymar si v Pařízi vydělá téměř 15 milionů korun za týden, podle svých slov ale nepřišel jen s vidinou mastné výplatní pásky. "Peníze nikdy nebyly mojí první motivací, prostě chci být šťastný, proto jsem následoval své srdce. Kdybych šel za penězi, možná bych teď seděl někde úplně jinde, v jiné zemi," řekl pětadvacetiletý útočník, a vyjádřil lítost nad tím, že jeho rozhodnutí považují fanoušci Barcelony za zradu.

Konec v katalánském klubu podle jeho slov nebyl vůbec jednoduchý. "Odchod z Barcelony bylo jedno z nejtěžších rozhodnutí v životě. Miluji Barcelonu, mám tam skvělé přátele, které jsem tam musel zanechat. Ale takový je fotbal, věci se dějí rychle," okomentoval Neymar. Do PSG ho prý táhlo srdce, ne snaha vystoupit ze stínu Messiho, kterého velmi obdivuje a má s ním skvělé vztahy.

Přišla řeč i na inkriminovaný příspěvek Gerarda Piqueho, který přidal na sociální sítě společnou fotku s Neymarem a popiskem "On zůstane." Podle brazilského forvarda šlo jen o vtípek. "Zrovna jsme měli volný den, byli jsme spolu na obědě, a on přidal tuhle fotku. Říkal jsem mu, ať to nedělá, protože jsem ještě nebyl rozhodnutý," vyjasnil fotku se španělským obráncem.

Neymar zatím neví, na jakém postu bude v PSG hrát, doufá ale, že naskočí do hry co nejdříve. Netrénoval prý jen poslední dva dny, jinak se cítí naprosto připraven. V novém klubu bude nosit číslo 10, které mu přenechal Javier Pastore. "Nečekal jsem, že mi dá svoje číslo, děkuji mu a snad mu to na hřišti oplatím," usmíval se.