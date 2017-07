Schick musel znovu na testy! Juventus řeší zdravotní problém i částku

Už během EURO do 21 let odcestoval útočník Sampdorie Patrik Schick do Turína, kde podstoupil vstupní zdravotní prohlídku před plánovaným přestupem do Juventusu. Po šampionátu to měla být otázka dnů. Jenže od té doby ani jeden z klubů chystaný transfer nijak nekomentoval a na podpis zatím nedošlo. Italská média spekulovala o tom, že právě pečlivá prohlídka odhalila hráčův zdravotní problém. Webová stránka gianlucadimarzio.com ve čtvrtek přinesl fotky, na kterých se Schick podle serveru podrobuje dalším testům.

Všechno se zdálo jednoznačné. Český útočník Patrik Schick po konci na EURO do 21 let sám přiznal, že by měl brzy přestoupit ze Sampdorie do Juventusu. Dokonce věřil, že s týmem zahájí přípravu. Oficiální razítko se očekávalo brzy.

Jenže zatím nepřišlo. Podle serveru sport.sky.it vše komplikují blíže nespecifikované zdravotní problémy. Ty odhalila právě lékařská prohlídka, kterou Schick absolvoval 22. června. Vše potvrzuje i deník La Gazzetta.

Nasvědčuje tomu rovněž nejnovější informace italského reportéra Gianluci Di Marzia. Ten na svůj web umístil několik fotografií, na kterých se podle serveru Schick podrobuje dalším lékařským testům. Ty by měly definitivně ukázat, v jaké je kondici. Na fotkách je vidět i hráčův agent Pavel Paska a zástupci obou klubů.

Zdroje La Gazzetty tvrdí, že druhé testy mají Schickův zdravotní problém vyvrátit, nebo potvrdit. Pokud by došlo na druhou možnost, nebude chtít údajně turínský celek hned vyplatit již dohodnutou přestupovou částku 30,5 milionů eur (823 milionů korun).

Juventus by v tom případě byl hodně opatrný a chtěl by si nejdřív českého útočníka „vyzkoušet“. Jinými slovy by byl Schick na podzim v jeho kádru, ale většinu částky by „stará dáma“ zaplatila až v lednu. Není ovšem jasné, zda by šlo oficiálně o hostování, nebo by bylo vše ošetřeno jinak. Sampdoria každopádně preferuje okamžitý přestup i zaplacení, jak bylo původně dohodnuto.

