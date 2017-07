Šéf Sampdorie: Nemocný Schick? Fraška! Můžeme ho prodat jinam

Budoucnost Patrika Schicka je stále nejasná. Story o jeho přestupu ze Sampdorie do Juventusu není u konce. Majitel janovského klubu Massimo Ferrero přestává mít trpělivost. Poté, co se italskému šampionovi údajně nelíbila první zdravotní prohlídka, a donutil českého fotbalistu k druhé, nechápavě prohlásil: „Schick je zdravý. Pokud Juventus z dohody vycouvá, vezmeme si ho zpátky a prodáme jiným zájemcům.“

První oficiální prohlídku podstoupil 21letý útočník již v průběhu EURO do 21 let, když si ze šampionátu v Polsku odskočil do Turína. Vše nasvědčovalo tomu, že po turnaji Juventus oznámí Schicka jako svého nového hráče.

Jenže to se zatím nestalo. Italská média se v případu začala šťourat a přišla s tvrzením, že zdravotní prohlídka u mladého fotbalisty odhalila problémy se srdcem. Ačkoliv to hráčův agent Pavel Paska kategoricky vyloučil, o pár dní později byl se Schickem vyfotografován v komplexu Juventusu, kde se měl český útočník podrobit druhé prohlídce.

Šéf Sampdorie však jakékoliv zdravotní problémy odmítá. „Je to fraška. Přestaňte řešit něco, co je nesmysl. Nemocní jsou nemocní a zdraví jsou zdraví. Schick není ‚zdravý‘. On je opravdu zdravý,“ sdělil webu Il Secolo XIX.

„To co v Juventusu při prohlídce našli, nic neznamená. Pokud chtějí z dohody vycouvat, vezmeme si ho zpátky a prodáme ho dalším čtyřem klubům, kteří jsou připraveni jej koupit,“ pokračoval Ferrero.

I přesto si však stále myslí, že objev minulé sezony opustí Janov a zamíří do kádru italského šampiona. „Pokud ne, tak půjde k nám a navýšíme jeho cenu. Prodejní klauzule už není platná a my ho můžeme prodat například za 40 až 50 milionů eur,“ uvedl Ferrero.

Sampdoria prý není ochotna Juventusu nijak zvlášť vycházet vstříc a trvá si na svých požadavcích. „Schick může hrát. Tyhle spekulace jen ničí pověst jednoho z největších talentů v Evropě,“ dodal šéf přístavního klubu.