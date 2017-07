Jedná se o Schickovi! Juventus už nesmí otálet, zájem mají PSG i Inter

Dnes by se mohlo definitivně rozhodnout, zda český fotbalista Patrick Schick přestoupí ze Sampdorie do Juventusu Turín. Podle italských médií si oba kluby na dnešek domluvily schůzku. Juventus už dříve souhlasil s přestupem za 30,5 milionu eur, ale váhá s podpisem smlouvy, protože lékařská prohlídka u jednadvacetiletého fotbalisty údajně odhalila zdravotní potíže.

Schick se podrobil prohlídce v červnu během mistrovství Evropy hráčů do 21 let a také minulý týden. Italská média spekulují, že by mistrovský celek raději získal Schicka nejprve na hostování.

To však prezident Sampdorie Massimo Ferrero odmítl s tím, že Schick je zcela zdravý. A že ho prodá jinam, pokud o něj nemá Juventus zájem. Spekuluje se o nabídkách z Paris St. Germain, Interu Milán či AS Řím.

Vše by mohla rozhodnout dnešní schůzka v Římě mezi Ferrerem a generálním ředitelem Juventusu Giuseppem Marottou. Buď Juventus dodrží původní dohodu a koupí Schicka za domluvených 30,5 milionu eur (zhruba 796 milionů korun), nebo od transferu ustoupí. Pak bude muset Schick řešit, zda přijmout jinou nabídku, nebo pokračovat v Sampdorii.

"Neznám detaily, protože pořád je kolem toho transferu hodně nejasností. Samozřejmě bych byl rád, kdybych měl Schicka zpátky u nás, ale hodně by záleželo na jeho motivaci. Musel by se rychle zbavit zklamání, které ho teď musí jistě tížit," řekl trenér Sampdorie Marco Giampaolo.

