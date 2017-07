Schick bez Juventusu? Nedvěd ho měl uklidnit, hráč šel na ryby, Barák si rýpl

Přestup Patrika Schicka se měl za hotovou věc, ovšem zdravotní prohlídla odhalila problém se srdcem, kvůli kterému nakonec Juventus couvl. Turínský celek odmítl zaplatit již domluvených 30,5 milionů eur, místo toho chtěl hostování. To Sampdoria nepřijala.

Schick se tak v úterý dozvěděl nepříjemnou zprávu - do Juventusu nepřestupuješ. To zamrzelo nejen jeho, podle listu La Gazzetta novinku nepřijali dobře ani fanoušci turínského klubu. Český útočník si totiž v Itálii vybudoval za pouhý rok výbornou pověst.

Juventus nicméně nemusí být navždy ze hry o český klenot. Italský deník Tuttosport informoval, že pravá ruka prezidenta klubu Pavel Nedvěd měl Schickovi telefonovat, aby ho uklidnil a povzbudil. Zároveň ho měl ujistit, že ho bude Juventus nadále sledovat.

Konec námluv Patrika Schicka s Juventusem překvapil také italská média • Foto twitter.com

Pokud by následující půlrok probíhalo všechno bez problémů, mohl by se v lednu Juventus k jednání o Schickovi vrátit. Jenže je tu jeden zásadní zádrhel. Český forvard je teď hráčem Sampdorie a ta ho může prodat kamkoliv. Zájemců není málo.

V zahraničí se spekuluje o zájmu Interu Milán, AS Řím, PSG či Evertonu. Otázkou je, zda by pro ně nebyla Schickova neúspěšná zdravotní prohlídka překážkou. A také, zda jsou ochotni zaplatit požadovanou sumu. Ta je Sampdorií nastavena na 30,5 milionů eur.

Samozřejmě je nadále reálnou variantou, že Schick bude pokračovat v Sampdorii, kde mu první rok parádně vyšel. Podle La Gazzetty by mu v klubu dali hodně prostoru i s tím výhledem, že by mohl svou cenu ještě navýšit. Navíc odešel jiný střelec Luis Muriel.

„Samozřejmě bych byl rád, kdybych měl Schicka zpátky u nás, ale hodně by záleželo na jeho motivaci. Musel by se rychle zbavit zklamání, které ho teď musí jistě tížit,“ řekl již včera trenér Sampdorie Marco Giampaolo.

Český útočník má nicméně stále všechno před sebou a nepříjemný (ne)přestup by ho neměl zlomit. To naznačila i fotka, kterou si dal během úterý na svůj Instagram. Schick totiž vyrazil na ryby, kde s úsměvem zapózoval.

Do svého spoluhráče z reprezentace do 21 let si nezapomněl rýpnout záložník Antonín Barák, který bude od nové sezony hájit barvy Udine. „V Juve prej neberou ne, nebo jak to tam je?“ pobavil fanoušky pod Schickovou fotkou.

Fishing 🎣🐟 #jedobrej ✌🏼 Příspěvek sdílený Patrik Schick (@p_schicky),Čec 18, 2017 v 1:33 PDT

