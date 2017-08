Další šance pro Schicka? Juventus ho chce, má jít na novou prohlídku

Přestup fotbalového útočníka Patrika Schicka do slavného Juventusu možná po prvním fiasku nabírá druhý dech. V Itálii mají za to, že česká kometa uplynulého ročníku Serie A zamíří v pondělí na opakovanou zdravotní prohlídku, po které by Juventus mohl Sampdorii dát novou nabídku.