Kadeřábkův parťák je hvězda! Málem mu upadl prst, hrál dál a pak žertoval

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 32. Pekarík Hosté: 39. Kramarić, 76. Süle, 86. Kramarić Sestavy Domácí: Almenning Jarstein – Pekarík, Langkamp, Brooks, Mittelstädt – Stark, Skjelbred – Esswein (79. Allagui), Darida, Kalou (64. Haraguči) – Ibišević (63. Torunarigha). Hosté: Baumann – Süle, Vogt, Hübner – Toljan, Amiri (62. Uth), Rudy, Demirbay (89. Polanski), Zuber – Kramarić (88. Szalai), Wagner. Náhradníci Domácí: Kraft, Allagui, Haraguči, Kade, Allan, Stocker, Torunarigha Hosté: Stolz, Bičakčić, Polanski, Schwegler, Szalai, Terrazzino, Uth Karty Domácí: Mittelstädt, Ibišević, Mittelstädt, Skjelbred Hosté: Amiri Rozhodčí Brand – Schröder, Assmuth Stadion Olympijský stadion Návštěva 42 401 diváků

Běžela 14. minuta utkání, stav 0:0, a Wagner se po souboji s domácím kapitánem Vedadem Ibiševičem ocitl na zem s bolestivou grimasou. Bolestivý byl už jen pohled na jeho zranění. Ukazováček na levé ruce byl zcela nepřirozeně ohnutý.

„Byl jsem v šoku. Nic takového jsem nikdy předtím neviděl,“ přiznal Wagner po zápase. „Tedy možná viděl, ale v akčním filmu, ne v bundeslize,“ tvrdil.

Tohle byla situace na vystřídání… Ale omyl. Wagner se dostal do péče lékařů Hoffenheimu a nakonec vydržel na hřišti až do konce. „Máme dobré doktory, hned se o to postarali,“ popsal, co se dělo na hřišti. Lékaři mu museli prst zlomit ještě jednou, aby ho dostali do přirozené polohy. Wagner si zařval bolestí, ale pak pokračoval jakoby se nic nedělo.

Ačkoliv zranění vypadalo hrůzostrašně, na trávníku ho nijak neomezovalo. „Teď to nebolí, během zápasu to bylo také v klidu. Měl jsem v sobě hodně adrenalinu.“ Wagner si našel i prostor pro žertování. „Nic není zlomeného navždy. A já vlastně prsty zase tak často nepoužívám…“

Svědkem unikátního momentu byl na straně poražených Vladimír Darida, Kadeřábek ještě doléčuje zranění a do utkání nezasáhl. Hoffenheim setrvá minimálně do dnešního zápasu Dortmundu na třetím místě, které znamená přímý postup do Ligy mistrů.