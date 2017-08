Vyhaslý megatalent Adu to zkouší v Polsku. Přiletěl a kouč ho uzemnil

Pamatujete si ještě jméno Freddy Adu? Nevysoký útočník vletěl do americké MLS jako velká voda, první branku si připsal už v pouhých 14 letech a prorokovala se mu velká budoucnost. Jenže to bylo před 14 lety, Adu mezitím paběrkoval po klubech různě po světě a nikde díru do světa neudělal. Teď se snaží znovu nakopnout kariéru v Polsku, kde je na testech. Ačkoli trenér, který jej dost možná bude vést, je proti.