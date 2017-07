Veratti do Barcelony? Je emírův vězeň, řekl agent. Hráč mu vynadal

Marco Veratti chce do Barcelony, Barcelona chce Verattiho. Jenže má to háček - pařížské PSG, kde drobný záložník plní roli klíčového středového hráče, odmítá o jeho uvolnění slyšet. To je verze, se kterou přišel fotbalistův agent, a jíž podpořil i šéf Barcelony Josep Maria Bartomeu. Jenže sám hráč vyšel s prohlášením, že jeho agent udělal chybu a on je v PSG spokojený.

Veratti se dostává do ideálního fotbalového věku, v listopadu oslaví 25. narozeniny. Posledních pět let patří ke stěžejním postavám pařížského PSG, kde vládne uprostřed hřiště.

Po službách italského diblíka touží několik velkoklubů, jednoznačný zájem projevila Barcelona. Klub si dobře pamatuje, že neúnavný středopolař patřil ke klíčovým hráčům mužstva, které v prvním osmifinále Ligy mistrů zdemolovalo Barcelonu na domácím hřišti 4:0.

"My chceme Marka Verrattiho a on chce k nám," uvedl pro španělská média prezident Barcelony Josep Maria Bartomeu. "Víme, že tenhle hráč je pro Barcelonu jako dělaný. Jenže když zavoláme do PSG a mluvíme s jejich prezidentem, řekne nám, že není na prodej a ve smlouvě nemá výstupní klauzuli," mrzelo ho. A Veratti má v Paříži dlouhodobou smlouvu až do roku 2021.

Do věci se dost silnými slovy vložil i Verattiho agent . "El-Khelaifi (prezident PSG) mi řekl, že pokud prodá Verrattiho, v Dauhá (hlavní město Kataru) mu to nikdy neodpustí," měl prohlásit Donato De Campli.

A spustil ještě tvrdší kalibr. "Marco Verratti je emírovým vězněm," vzkázal agent. A se zlou se potázal. Pustil se do něj totiž i sám hráč. "Posledních pár dní to bylo celkem těžké. Viděl jsem, co prohlásil můj agent, a chci jen říct, že to rozhodně nejsou moje slova. Chci se omluvit každému v klubu, panu prezidentovi, fanouškům a spoluhráčům. Jsem tu velmi šťastný, začínáme opět trénovat, jsem nadšený, že jsem zpátky a začínám opět pracovat," prohlásil Veratti v rozhovoru pro klubovou televizi.

"Vím, že mi klub důvěřuje a opravdu se chci ještě jednou omluvit. Stal jsem se takovým hráčem, jakým jsem dnes, i díky klubu, a proto mě to hrozně mrzí. Nebyla to moje slova a on udělal velkou chybu. Doufám, že se to nebude opakovat," vzkázal naopak svému agentovi.

Nicméně Barcelona se nebude chtít jen tak vzdát. Verratti, který už v PSG odkopal pět plnohodnotných sezon, by se do týmu ohromně hodil - rychlý, technicky zdatný, takticky vyspělý a stylově pasující do módu, který Barcelona v posledních letech preferuje. Do budoucna by mohl nahradit současného kapitána Andrése Iniestu.



"Kdyby měl Verratti ve smlouvě výstupní klauzuli, jsme ochotní se o ní bavit. Teď si ani nejsem jistý, jestli do konce přestupového období budeme schopni zahájit jednání," připustil prezident Bartomeu.