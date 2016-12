Řeháka vzestup Slavie hřeje u srdce. Na Letné už neplive, jezdí tunelem

Patří mezi kované slávisty, pro které žádný jiný klub neexistuje. Natož Sparta, největší pražský rival. Pavel Řehák naskočil do tradičního Silvestrovského derby v zápase hráčů nad 45 let, k remíze 3:3 přispěl dvěma góly. „Ale ještě lepší by bylo, kdybychom vyhráli,“ usmíval se současný kouč slávistické juniorky.

Pořád pro vás zápasy proti Spartě znamenají tolik?

„Pochopitelně. Je to největší zápas v Česku, je potřeba si to užít a pokud možno vyhrát. Dneska se nám to bohužel nepovedlo.“ (hlavní zápas hráčů nad 35 let později Slavia vyhrála 7:3, pozn. red.)

Držíte rituál, že když projíždíte okolo Letné, tak si odplivnete?

„To je letitá story, už to samozřejmě neplatí. Teď jsou pod Letnou tunely, takže když tamtudy projíždím, tak jedině tunelem.“ (smích)

Vypisujete na zápas spoluhráčům nějaké speciální prémie?

„Nene, kdepak. Jsme rádi, že se sejdeme s těmi, co se třeba dlouho nevidíme. Po zápase trošku podebatujeme. Je tu pěkná atmosféra.“

Muselo vás potěšit, když áčko na podzim porazilo 2:0 Spartu…

„To byla ta největší radost. Vyhrát na Letné takovým dominantním způsobem, to je nádhera.“

Jak vám je, když je po podzimu Slavia po dlouhé době v ligové tabulce nad Spartou?

„Je mi teplo u srdce. Pod trenérem Šilhavým se tým ohromně zvednul, dokázal se dostat až na druhé místo, což je pro Slavii vynikající výsledek.“

Kdo se pod vzestup klubu nejvíc podepsal?

„Na hřišti hodně dělá týmový duch. Všichni bojují za Slavii, chtějí vyhrávat a dělají pro to maximum i v tréninku. Jiná cesta k úspěchu nevede.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Šilhavý: Získat titul se Slavií bude těžší než s Libercem • VIDEO iSport TV

Van Kessel se musí ukázat v tréninku

Může na jaře tým vybojovat titul?

„Bylo by zbabělé se toho zříkat. Pochopitelně Plzeň má náskok a zápas k dobru. Ale v silách týmu to určitě je.“

Čekal jste před sezonou, že bude Slavia nahoře?

„Abych pravdu řekl, nečekal jsem, že bude až takhle vysoko. Přišla řada nových hráčů. Ale ustálila se kostra týmu, která se neměnila, ostatní hráči si zvedli sebevědomí a hráli velmi dobře.“

Co říkáte na letní posily, třeba na nejdražšího hráče Gino van Kessela, který se neprosadil?

„Říkalo se o něm, že potřebuje čas na aklimatizaci, Je potřeba, aby chuť dostat se do základní sestavy prokazoval i v tréninku, to u něj asi mnohdy neplatilo. Tudíž šancí už moc nedostal.“

Naopak velmi dobře zapadl Josef Hušbauer, který před rokem přišel ze Sparty.

„Velmi dobře začal hrát až druhou polovinu podzimu, předtím se taky v týmu hledal.“

Jak vás baví práce u juniorky?

„Je to práce s mladými hráči, kdyby mě to nebavilo, nedělal bych to. Naplňuje mě to, u mladých je předpoklad, že se většinou chtějí zlepšovat. Když má někdo opravdu zájem, chápe tu práci i dřinu, tak z toho mám radost.“

Nebudou mít odchovanci teď těžší proniknout do áčka, když Slavia kupuje hotové hráče?

„Odchovanci to měli vždycky těžší. Dostanou se tam jen ti, co na to mají a udělají pro to maximum. Kromě doby temna, kdy tady nebyly peníze a odchovanci dostávali větší prostor, to takhle fungovalo vždycky.“

Říkáte doba temna. Napadlo vás v tom období, že se klub podaří takhle nastartovat?

„Slavia má obrovskou značku, historii a nebál jsem se budoucnosti. Byly tady nějaké majetkové problémy s pozemky a nikomu se do toho moc nechtělo. Když do toho vstoupil silný partner jako je čínská společnost CEFC, tak jedině dobře. Konečně bude Eden domov se vším všudy.“

Chcete mít přehled o všem důležitém, co se děje ve Slavii? Zde sledujte všechny zprávy a zajímavosti ze svého oblíbeného klubu >>