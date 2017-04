Rajtoralův přítel Střihavka: Únava? Nesmysl, trpěl vážnou poruchou

Jaká byla vaše reakce, když jste se o smrti blízkého kamaráda dozvěděl?

„Zjistil jsem to v neděli, volal mi Pavel Hašek z Viktorky. Byl to šok jako kráva, něco strašného. Samozřejmě, nějaké problémy měl. Trpěl tím. Zpětně si člověk říká: Ano, měl k tomu sklony. Mohlo se to stát. Ale taky se tomu mohlo předejít. Mělo se na tuhle situaci nějakým způsobem zareagovat. Teď všichni RIPujou po sociálních sítích. Nevím, to jsme my. Místo, aby se na ty věci reagovalo, něco se dělalo. Ne jenom napsat vzkaz a status na Facebook i Twitter, a tím to pro mě končí. Tyhle věci by se měly řešit, pojmenovávat a za nic neschovávat.“

Zeptám se tedy napřímo. S čím František Rajtoral posledních deset let života bojoval?

„Z mého pohledu a nejen z něj, když přihlédnu k tomu, co se stalo a kam to až zašlo, Franta trpěl těžkou vážnou vrozenou poruchou. Říká se tomu maniodepresivní psychóza či bipolární porucha. Ta se projevuje ve věku mezi dvaceti a třiceti lety, nebojujete s ní v dorosteneckém nebo adolescentním věku. Tím, jaké měl Franta fáze, to vyústilo v takovou tragédii. Z mého pohledu netrpěl běžnýma úzkostmi. Každý máme nějaké starosti, taky mám toho za sebou docela dost. Člověk nemůže být pořád veselý. Tohle ale bylo vážné onemocnění. Něco takového, jako že si sáhne na život, se dalo očekávat. Ale takové tragédii se dalo předejít, kdyby nebyl sám. Nechci si hrát na doktora, ale určitě to nebyly běžné ‚depky‘.“

Vedení Plzně tehdy prezentovalo, že Rajtoral čelil únavovému syndromu. Co tomu říkáte?

„Že je to nesmysl. Nebyla to pravda. Trpěl únavou, ale z psychického stavu, do kterého se dostával. Původem nebylo přetížení organismu, v žádném případě. Franta trpěl vážnou poruchou.“

Titulní strana čtvrtečního deníku Sport • Foto Deník Sport

<p>Za fotbalistu Františka Rajtorala (†31), který spáchal sebevraždu ve svém bytě v Turecku, se na stadionu konala tryzna. Okolní tribuny však zely prázdnotou! Podívejte se na video!</p> Tryzna za sebevraha Rajtorala (†31): Stadion v Gaziantep zel prázdnotou!