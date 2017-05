Haindlová do čela FAČR kandidovat nebude. Nezískala dostatečnou podporu

Dvaatřicetiletá právnička, která se zaměřuje na sportovní právo a ve FAČR dříve vedla odvolací a revizní komisi, o kandidatuře začala uvažovat hned, jak minulý týden policie zadržela Miroslava Peltu. Současný šéf asociace byl obviněn v případu možného zneužití dotací z ministerstva školství a nyní je ve vazbě.

V úterý Haindlová uvedla, že je připravena kandidovat, aby mělo současné vedení opozici. Potřebovala však získat podporu buď tří krajských svazů nebo sedmi okresních svazů nebo deseti klubů od první ligy až po divize.

"O kandidatuře se definitivně rozhodnu podle reakcí z fotbalového prostředí. Když ucítím podporu, tak do toho půjdu. Když ale uvidím, že tam převládá strach a nejistota, tak do toho nepůjdu," řekla ČTK v úterý. Dnes se rozhodla, že do boje nepůjde.

Zatím jediným oficiálním kandidátem na předsedu je Pelta. O kandidatuře uvažuje současný místopředseda FAČR Roman Berbr.

Ve středu jednali majitelé prvoligových klubů a shodli se, že se pokusí dohodnout s Berbrem na společném kandidátovi. Podle médií by jím mohl být místopředseda komise rozhodčích Petr Mlsna. Dalším adeptem je generální ředitel společnosti STES, která se stará o marketing FAČR, Martin Malík, jenž si podle informací Aktuálně.cz již vyřídil členství v FAČR.

Podle informací ČTK je favoritem bývalý generální sekretář FAČR a mezinárodní sekretář Petr Fousek, který ukázal své organizační schopnosti jako šéf pořadatelského týmu mistrovství Evropy hráčů do 21 let v roce 2015 a také má dobré kontakty na UEFA a FIFA.

Podle vyjádření pro Právo uvažuje o kandidatuře také Libor Duba, ředitel společnosti Ondrášovka, která dlouhodobě sponzoruje český fotbal hlavně na regionální úrovni.

Uzávěrka kandidatur je v pátek. Vedení FAČR má v odpoledních hodinách tiskovou konferenci, na které by mohlo kandidáty oznámit.