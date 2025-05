Dukla v baráži. Zvedněte hlavy, burcoval kouč Rada. Mikuš by bral opět Vyškov

Krátký výpadek ve druhé půli stál Duklu reálnou naději na přímou záchranu Chance Ligy. „Za patnáct minut jsme zahodili našich patnáct zápasů. Před nadstavbou nám nikdo nevěřil, ale my jsme se ještě nadechli. Bojovali jsme do poslední chvilky,“ ulevil si Rajmund Mikuš, autor vedoucí branky po brejku.

Domácí otočili výsledek mezi 47.-61. minutou, kdy třikrát překonali Matúše Hrušku. Pomohli si střídáním, útočníci Marko Kvasina s Jiřím Klímou se podepsali pod góly. „Měli jsme to dobře rozjeté, v prvním poločase jsme byli lepší,“ věděl kouč Petr Rada. „Klapalo nám to,“ zmínil Mikuš.

Kvasinův rychlý zásah hned po pauze s hosty zamával. Následovala parádní rána Michala Trávníka, slavícího ten den jednatřicáté narozeniny. Spásu Slovácka jistila dorážka nepokrytého Martina Koscelníka zblízka.

Za jarní výkony se nemusí stydět

„Takové chyby bychom neměli dělat. Musíme si to zanalyzovat,“ uvedl Mikuš. Jeho nadřízený své svěřence po porážce spíš chlácholil. Ke konci ještě snížil hlavičkou Daniel Kozma a Dukla málem sáhla po vyrovnání. „Navázali jsme na předchozí výkony, bohužel jsme to výsledkově neuhráli. Jsme zklamaní, tento zápas nás ale do baráže nedostal. Kdybychom udělali s Teplicemi o čtyři body víc, situace by byla jiná,“ shrnul trenér Rada, jenž neřeší, zda na jeho soubor vyjde ve dvojboji Vyškov či Táborsko. „Nevyberete si. Jsou to ošidné zápasy.“

Hráče ihned v Uherském Hradišti v šatně burcoval. Nabádal je, ať neskrývají hlavu v dlaních. „Za jarní výkony se nemusí stydět. Naše kvalita šla poměrně hodně nahoru, střílíme i celkem dost branek,“ připomněl trenér, jehož po sezoně ve funkci vystřídá David Holoubek. To už je jisté. Převezme prvoligový anebo druholigový tým? Rozhodne se na začátku června. „Jediný můj cíl je odkoučovat zbylé tři zápasy se ctí, abychom se zachránili,“ vzkázal Rada.