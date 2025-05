Nadšený majitel Baníku Brabec vyhlíží šlágr se Spartou: Takovou partu jsem nezažil

Vstoupit do diskuse (

Po dubnovém zápase se Spartou (1:1) musel trenér Baníku Pavel Hapal své hráče povzbuzovat, ať nejsou z remízy ani výkonu skleslí. Před týdnem v Plzni už byla nálada diametrálně odlišná. „Mám klub devět let, ale takovou partu jsem nezažil,“ děkoval majitel ostravské značky Václav Brabec kabině za výhru 2:1, jež dala Slezanům jistotu třetího místa. Z jeho slov byla znát hrdost, přitom může být ještě lépe. Ve hře je pořád druhá příčka, napoví vyprodaný nedělní šlágr s Letenskými.

Baník je v ideální situaci, podobné té ve Slavii a Sigmě. Splnil cíl, což demonstrovala bujará cesta z Plzně s tančícími a zpívajícími zastávkami na benzinkách. Jaký to rozdíl oproti dění na Letné...

„Budeme mít lehké nohy a vyhrajeme!“ prohlásil v juchající šatně boss Václav Brabec, a když vzápětí vypíchnul fenomenální zákroky brankáře Dominika Holce, sklidil další aplaus. Ostrava konečně není pod tlakem, což je novinka. Na Bazalech se bronzovou jistotou po velmi dlouhé době uvolnila atmosféra. Ne že by byla předtím napjatá či nervózní, k tomu nikdo neměl důvod. Ale chodit do práce s pocitem úspěšně zvládnuté mise, která přitom může být ještě úspěšnější, je zkrátka fajn.

Baníku jde stále o hodně

„Výhra v Plzni nás hrozně povzbudila, cítíme se dobře. Tím, že už máme jisté třetí místo, můžeme jít do posledních dvou zápasů s chladnou hlavou a bez nějakého velkého tlaku,“ ví záložník Jiří Boula, jemuž se po zranění kotníku do tréninkového procesu vrátil dvorní parťák Tomáš Rigo. „Ale s o to větší snahou ještě zabojovat o druhé místo a v posledním domácím utkání udělat fanouškům radost třemi body,“ doplňuje.

Ano, o to tu běží. O skalp nenáviděného rivala ve vítkovické derniéře, o napravení dojmu ze vzájemného dubnového zápasu, o užívání si ovací vyprodaného stadionu, o tlak na stále ještě druhou Plzeň.

A také o Ligu mistrů! Trenér Pavel Hapal už má k dispozici početnější kádr než před pár týdny. Kromě Riga se mu po trestu vrací duo Matěj Chaluš, Michal Kohút. Může si hrát se sestavou i rozestavením, může Spartu něčím překvapit, na druhou stranu visí stále otazník nad Ewertonem a taky bude těžko odhadovat změny u soupeře pod vedením nového kouče Luboše Loučky.

„Byť si Sparta momentálně prochází určitým složitějším obdobím, kádr má pořád velice kvalitní a bude chtít uspět,“ upozorňuje Hapal. „Půjdeme to odpracovat na doraz, bude úžasná kulisa a chceme si to se Spartou rozdat o tři body. Máme samozřejmě velkou touhu uspět a do poslední minuty celého ročníku ještě zabojovat o druhé místo.“

Tam dokráčí, pokud ve zbývajících dvou utkáních uhraje alespoň o bod více než Plzeň. Při rovnosti, jako je teď, totiž rozhoduje vyšší počet bodů získaný v základní části. A po třiceti kolech jich Viktoria nasbírala o bod víc než Baník. Ostrava v posledním kole jede na Slavii, Západočeši doma hostí Jablonec.

Předpokládané sestavy