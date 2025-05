Fotbalové přestupy ONLINE: Trojnásobný mistr české ligy končí v Olomouci kariéru, na vině je zdraví

Tak to by byla pecka! Zbrojovka podle informací iSport.cz touží po Markovi Havlíkovi (29), hvězdě 1. FC Slovácko. O levonohého záložníka má eminentní zájem jeho bývalý trenér Martin Svědík, který může naplnit svá slova z nedávné minulosti: „Na své další angažmá bych si chtěl vzít s sebou Havlase.“ Nereálné to rozhodně není, byť ho Brno láká zatím jen do druhé ligy. Více čtěte ZDE>>>