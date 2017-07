Wenger k Arsenalu patří, říká Čech. Jeho škola táhne i děti z Číny

Jak vás těší stále se zvyšující zájem o fotbalovou školu?

"Máme z toho samozřejmě radost, ten zájem se každým rokem rozrůstá a pořád řešíme, jak uspokojit co nejvíce zájemců. Poprvé se škola nachází na dvou místech, ve Zruči u Plzně a na Strahově v tréninkovém centru Sparty. Nejvíce se počet rožšířil kvůli zájmu z Číny, z Šen-čenu je tu 40 dětí. Jsme rádi že škola přitahuje i děti ze zahraničí."

Ve Zruči bydlí vaše rodiče, byli se podívat na sobotní trénink?

"Celá moje rodina se přišla podívat. Zapojil jsem i syna Damiána, tak měli na co koukat. Pro něj to byl samozřejmě trochu oříšek, trénujeme děti ve věku od 11 do 14 let, takže on jako osmiletý tam byl nejmladší. Musel se hodně snažit, aby se jim vyrovnal, ale moc si to užil. Jsem rád, že ho sport baví, to je hlavní. Snažíme se jemu i dceři Adélce dát možnot vyzkoušet si všechny možné sporty a pak bude na nich, co je bude bavit nejvíc. Syn odehrál dva zápasy v bráně, tak uvidíme, jak to bude pokračovat."

Co škola dává vám osobně?

"Ta upřímná radost dětí mě nabíji pozitivní energií. V neděli ráno jsme zrovna měli skupinu nejmenších, co za mnou každých pět minut přišii a objali mě. Právě ta jejich radost je jeden z důvodů, proč se školou pokračujeme, i když je to letos omezené - sotva začaly prázdniny a já už začínám zítra přípravu."

Za 12 let se fotbal jistě změnil, zavedli jste i vy ve škole nějaké novinky?

"Program je od třetího ročníku velmi podobný, i když jsme ho samozřejmě upravovali. Našli jsme rovnováhu mezi věcmi, které děti dělají, které zvládnou, a hlavně které je baví a mají na ně energii. Samozřejmě vždy se objevují kosmetické novinky, před 10 lety jsme nemohli zapojit fotbal v zorbingové kouli nebo jízdu na segwayi."

Arsenal letí na turné do Číny a Austrálie, jak se na to těšíte?

"První týden se připravujeme v Londýně, pak letíme do Austrálie, kde odehrajeme dva zápasy a hned míříme do Pekingu na utkání proti Bayernu a Chelsea. Pak je zase příprava v Londýně pět nebo šest dní a hned potom Emirates Cup. Moc se v přípravě nezastavíme, ale ač jsou to cesty s komplikovanými přesuny či dlouhými lety, tak máme všechny podmínky, abychom se na sezonu připravili dobře. Moc příjemné je, že v Austrálii přijde na zápas 50 až 70 tisíc lidí. Před plným stadionem se samozřejmě hraje mnohem lépe, než když na zápase nikdo není a jen to musíte odehrát a přežít. Pro ně to bude velký zážitek, moc lidí z Austrálie na Premier League asi nelétá."

Je to velké ozvláštnění, hrát s městským rivalem, Chelsea, před cizími fanoušky v Číně?

"Oba týmy mají velkou fanouškovskou základnu v Číně, navíc se to utkání odehraje dva týdny předtím, než proti sobě budeme hrát superpohár, tak to bude mít zajímavou příchuť. Pro nás je hlavní, abychom se dobře připravili a užili si ten náboj."

Je z vašeho pohledu dobře, že zůstal v Arsenalu trenér Arséne Wenger?

"To se ukáže až na konci sezony, zda to bylo dobře nebo špatně (úsměv). Ale musí se říct, že trenér Wenger k Arsenalu patří, když se podíváte na posledních dvacet let v klubu."

Jaká pro vás bude sezona bez Ligy mistrů?

"Bude samozřejmě jiná než ty předchozí, ale budeme hrát Evropskou ligu, takže co do cestování a zápasů uprostřed týdne se pro nás nic nezmění, nemyslím si, že to na průběh sezony bude mít vliv. Malý dopad na náš zápasový rytmus může mít to, že se zápasy hrají ve čtvrtek a ne v úterý nebo středu, ale v klubu jako je Arsenal jsme zvyklí na to, že se zápasy hrají v týdnu i o víkendu."

Ukázal třeba příklad Manchesteru United, aktuálního vítěze, že i pro anglické kluby je Evropská liga důležitá soutěž?

"My jsme se v Evropské lize ocitli jednou, když jsme s Chelsea byli třetí ve skupině Ligy mistrů. Vlastně jsme se tam kvalifikovat nechtěli, ale jak tam člověk jednou je, tak to samozřejmě chce vyhrát. Jsem pyšný, že mohu říct, že mám doma trofej z Evropské ligy. Zařazení vítěze do skupiny Ligy mistrů tomu lákadlu ji vyhrát hodně pomohlo, kluby se k tomu podle mě staví jinak."

V Lize mistrů loni chytal váš konkurent David Ospina, už víte, jestli v Evropské lize budete hrát vy nebo on?

"S nikým jsem nemluvil, takže teprve uvidíme, až se trenér rozhodne."