Kloz pomáhá Kladnu proti svému Ústí: Beru to jako výhodu. Rivalitu neřeším

Tahle sezona má pro něj opravdu speciální grády. Během ní přestoupil hokejový útočník Jan Kloz z Ústí nad Labem do Kladna, které vloni vyřadil ve čtvrtfinále první hokejové ligy. O to víc je pikantnější, že nyní proti svému mateřskému klubu bojuje ve čtvrtfinále. „Čekal jsem, že tuto sérii budu prožívat daleko víc, ale kupodivu ne. Mám nyní v hlavě jenom Kladno,“ tvrdí s klidem devětadvacetiletý útočník po dvou domácích výhrách, na kterých se podílel jedním gólem.

Nedělá z toho žádnou velkou vědu. Jan Kloz si je naprosto vědom, že nyní bojuje proti týmu, který ho hokejově vychoval a nemá daleko k tomu, aby byl u jeho vyřazení. Nechává ho to však chladným. „Už to ani nijak zvlášť neprožívám. Beru to tak, že hraju za Kladno a jsem soupeř, který chce postoupit. To je můj cíl,“ říká odhodlaně nejlepší střelec již uplynulé základní části WSM ligy, ve které nastřílel 22 gólů.

S nástupem do čtvrtfinále proti „svému“ Ústí je Kloz spokojený. „V play off je vždy důležitý dobrý začátek. Ten se nám naštěstí podařil. Napadala nám tam slušná porce gólů, ale důležité je, že jsme zvládli oba domácí zápasy a vedeme 2:0."

"Nechci však nijak podceňovat soupeře, protože hrají opravdu dobře. V Ústí nad Labem však chceme postoupit. Znám to tam jako své boty. Beru to jako výhodu, protože se mi tam vždycky hrálo nejlépe,“ věří druhý nejproduktivnější hráč loňského play off první hokejové WSM ligy, ve kterém vstřelil osm gólů a na dalších patnáct nahrával.

Před dvojzápasem na severu Čech neskrývá smíšené pocity ohledně atmosféry. „Nevím, co mám čekat na zápasy v Ústí. Je fakt, že pár ošklivých výrazů jsem v prvním utkání viděl, ale na to mají lidí právo. Navíc už jsem tam v kladenském dresu hrál. Celý ústecký kotel vyvolával mě a Davida Tůmu, což mě velmi potěšilo. Bylo to příjemné. Nečekal jsem takovou reakci.“

Na domácích utkání Kladna si rivalitu s Ústím jen sotva vybavil. „Ono je těžký na to myslet, když hrajete před parádní kulisou. Lidi nám skvěle fandili. Byla to bomba. Kéž by takhle chodili pořád. Jak už jsem říkal. Čtvrtfinále s Ústím nijak extra neprožívám. Neřekl bych, kdybych na Kladně byl teprve týden a zrovna se hrálo proti Ústeckým. Jsem tady již tři měsíce a už jsem si zvykl na kabinu,“ tvrdí s úsměvem.

Jak poté Kloz přiznal, tak i ostatní kladenští hokejisté si ho rychle osvojili. „Za to, že jsem vloni s Ústím porazil Kladno, si mě v kabině nikdo nedobírá. Prostě se to stalo a teď mám nový cíl a jdu si za ním. Loni jsem chtěl postoupit s Ústím, nyní s Rytíři.“

Podle toho, jak Kladno dopadne, se bude odvíjet i jeho možné další působení. „Nechci předbíhat, ale musím přiznat, že se mi na Kladně opravdu moc líbí. Když jsem mezi Rytíře přišel, tak ne mě okamžitě dýchla historie a prestiž slavného klubu. Zkrátka chci s tímto týmem něco dokázat.“