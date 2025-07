Šok pro City, nepomohly ani posily za 6,2 miliardy. Guardiola: Aspoň si odpočineme

Bláznivá přestřelka plná zvratů skončila až šokujícím vyřazením velkého favorita. Znovu se prokázalo, že ve fotbale nemůžete nikdy nikoho podcenit. Jméno al-Hilál možná na první pohled nebudí úplně velký respekt, ale ve svých řadách má hned několik opravdu velkých osobností. V základní sestavě se představili třeba Kalidou Koulibaly či Joao Cancelo.

Show pro sebe však ukradl mladý brazilský útočník Marcos Leonardo, jenž v úvodu druhého poločasu nejprve vyrovnal na 1:1 a osm minut před koncem prodloužení rozsekl utkání vítěznou brankou. V pozápasovém rozhovoru pro brazilskou televizi Cazé TV pak jen stěží udržel slzy:

„Poslední dva měsíce pro mě byly hodně náročné. Moje maminka strávila 70 dní na jednotce intenzivní péče,“ začal hrdina emotivní řeč. „Díky bohu už je v pořádku. Při gólech jsem na ni myslel, protože se na zápas dívala,“ uzavřel příběh s velmi šťastným koncem.

Nový kouč arabského celku Simone Inzaghi také zářil. „Bylo nutné podat výjimečný výkon, protože všichni víme, co má Manchester City za tým. Museli jsme zdolat Mount Everest bez kyslíku a povedlo se nám to,“ pochvaloval obrovské nasazení celého týmu.

Pro celý fotbal z bohaté země Blízkého východu jde o obrovskou reklamu. Po letech utrácení a lákání evropských hvězd v největší světové konkurenci al-Hilál obstál a po remíze s Realem Madrid ve skupině si nyní připsal ještě cennější skalp velkého favorita.

City s otazníky

Pro anglického obra jde pak o další cenou lekci před důležitou nadcházející sezonou. Po letech dominance Premier League šla v posledních 12 měsících forma bledě modrých výrazně dolů a i vzhledem k drahým nákupům budou chtít v nadcházejícím ročníku znovu atakovat ligový titul.

Výkon ve čtvrtfinále klubového mundialu ovšem příliš nenapověděl tomu, že by se Cityzens měli vrátit do boje o anglický trůn. „Na to je ještě moc brzy. Na hřišti jsme dělali spoustu dobrých věcí, které jsem tam předtím neviděl,“ odpovídal trenér Pep Guardiola na otázky směrem ke zlepšení mužstva před dalším ročníkem.

Velkou pomocí by měly být nákladné posily. V letošním roce už movití majitelé Manchesteru City utratili bezmála 250 milionů eur (6,2 miliardy korun), jejich příchod však zatím nemá požadovaný efekt. „Je škoda, že jsme vypadli. Byla to úžasná jízda a cítili jsme se dobře. Nálada byla skvělá, hráčům musím strašně moc poděkovat za přístup v tréninku i v zápasech,“ hleděl španělský stratég optimisticky do dalších bojů.

Konec na kontroverzním turnaji pak může být pro jeho tým pozitivní pro další sezonu. Už dřív Guardiola zmiňoval, že náročné letní zápasy můžou mít v následujících měsících „katastrofální dopad“, takže nyní uvítá pár dní volna. „Teď je čas na odpočinek před další sezonou, po fyzické i mentální stránce,“ ukázal na drobné plus vypadnutí.

Pro něj přitom jde o naprosto novou zkušenost. Před krachem proti al-Hilálu totiž Guardiola na mistrovství světa klubů odkoučoval už jedenáct zápasů a až do teď pokaždé odcházel jako vítěz. Dohromady přitom jeho celky inkasovaly čtyři branky, tedy stejný počet, jako při porážce z úterní noci.

Konec evropské vlády

O šokující vyřazení jednoho z adeptů na celkové prvenství se navíc postaral tým, jenž změnil trenéra jen necelý měsíc nazpět. „Jsme spolu sotva tři týdny a už je vidět, s jakým nasazením k tomu kluci přistoupili. Dali do toho opravdu všechno, což je pro trenéra samozřejmě velmi uspokojivé,“ řekl Inzaghi, který přesně před měsícem vedl Inter Milán ve finále Ligy mistrů proti PSG.

A právě bývalý zaměstnavatel italského kouče se stal další obětí noční vzpoury proti evropské dominanci. Inter v osmifinále pohořel proti brazilskému Fluminense 0:2 a co se původně zdálo jako evropská jízda, nakonec vypadá úplně jinak. Minimálně tři čtvrtfinalisté budou z ostatních světadílů, přičemž tyto tři celky se navíc utkají v jedné straně pavouka.

Existuje tedy poměrně vysoká šance, že se na mistrovství světa klubů dočkáme interkontinentálního finále. Podle výpočtu statistického portálu Football Meets Data je sice největším favoritem levé skupiny čtvrtfinálového plánu Chelsea, jejíž šance na finále vystoupala na 37 procent, ale součet Fluminense, Palmeiras a al-Hilálu dává dohromady vyšší číslo.

Dočkáme se na turnaji ještě dalších velkých překvapení?