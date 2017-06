Přestupy NHL ONLINE: Methot se stěhuje, Carolina už Nestrašila nechce

SPEKULACE - Dallas už si pro příští sezony v koupi Bena Bishopa zajistil novou jedničku a na draftu navíc v 1. kole bral talent Jakea Oettingera. Generální manažer Jim Nill tak potvrdil, že už brzy (údajně příští týden) se zbaví někoho z dvojice Kari Lehtonen-Antti Niemi. Nesdělil ale, jestli půjde o trejd, či vykoupení ze smlouvy.

"The competitive side of me wanted to be a first round pick and wanted to be the first goalie taken." We like your style, Jake. pic.twitter.com/WUci9SHPOu