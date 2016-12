Nepruď, nebo to schytáš. Gudas se ohnal po hvězdě, strhla se mela

Padni komu padni, tak to chvílemi v zápase vypadalo. Flyers to na ledě Devils nešlo, na bránu vyslali jen 16 střel a hvězdné duo Jakub Voráček - Claude Giroux například nevystřelilo vůbec. V takových utkáních pak frustrace narůstá celkem rychle.

Jedna strkanice střídala druhou a když se v 17. minutě strhla první opravdová rvačka mezi domácím zadákem Sethem Helgesonem a hostujícím útočníkem Dalem Weisem, tak začalo být dusno i před střídačkou New Jersey.

VIDEO: Gudas se zapletl do mely při rvačce jiné dvojice

Tam zrovna stál s pukem desperát Radko Gudas a Hall s kolegou Vernonem Fiddlerem se rozhodli, že mu věnují pář přátelských krosčeků. Jenže český obránce si jen tak něco líbit nenechá, hned poté, co se zvedl, se ohnal po Hallovi a vrhl se na Fiddlera. Vřava byla na světě a bek Flyers si připsal své první čtyři trestné minuty v utkání.

Dalších deset jich posbíral ještě v závěru třetí třetiny po nedorozumění, které si vyříkával s Adamem Henriquem. V zápase sudí celkově udělili 82 trestných minut (50 pro hosty) a na hráčích Philadelphie bylo vidět, že jim nevydařený duel není zrovna po srsti.

