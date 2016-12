Messier exkluzivně o Jágrovi: Byli jsme jiní, spojila nás láska k hokeji

Když řízný Kanaďan v roce 2004 končil kariéru, bylo mu 43 let. Krásný věk pro profesionálního hokejistu, už na tehdejší dobu lehce netradiční. Jágrovi je ještě o rok víc a v této době, kdy třicátníci mají v NHL potíž najít pořádnou práci, se tedy jeví jako naprostý unikát.

„Budu mu fandit, aby vydržel co nejdéle a aby se mu dařilo. Uvidíme, co z toho ještě vzejde. Nechci předpovídat. Jenom mu přeju, aby si hokej dál užíval, jak dlouho bude moct. Když vidím Jaromíra, je ohromné, s jakým zápalem a jak neúnavně se pořád žene za každým pukem a bojuje o něj," vysvětloval šestinásobný vítěz Stanley Cupu v telefonickém rozhovoru pro Sport.

Messier a Jágr se tedy prohodili v historické tabulce. Tihle dva nějakou dobu dokonce sdíleli společně šatnu týmu New York Rangers, ale o hokejové podobě obou hráčů nemůže být řeč. Každý hokej hrál a viděl úplně jinak.

„Vždycky je těžké srovnávat kohokoli s kýmkoli. Sám to nedělám. Měli jsme oba rozdílné pojetí hry, každý jsme se snažili vést tým jinak. Co nás ale spojuje, to je láska k hokeji, touha vyniknout, bojovat a vyhrávat. Bez toho to nejde. To myslím, že máme společné," myslí si legendární útočník.

