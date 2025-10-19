Třinec reaguje na spekulace: Koch neodchází, podepsal novou smlouvu. Jak to má s platem?

Předplatné

Slovenský obránce Patrik Koch navzdory spekulacím zůstává v Třinci
Slovenský obránce Patrik Koch navzdory spekulacím zůstává v TřinciZdroj: Michal Beranek / Sport
Slovenský obránce Patrik Koch zůstane navzdory šířícím se spekulacím na sociální síti X hokejistou Třince i v nadcházejících sezonách. S klubem se nedávno dohodl na nové víceleté smlouvě. „Obránce Patrik Koch před pár dny podepsal nový víceletý kontrakt. Za výrazně odlišných podmínek než kolují po sociálních sítích,“ stojí v prohlášení Ocelářů.

Účastník čtyř světových šampionátů dorazil do Třince v průběhu uplynulé sezoně poté, co víc než rok bojoval o flek v NHL na farmě tehdejší Arizony Coyotes. Oceláři ho představili jako novou posilu už v létě 2023, jenže poté se ozvalo zámoří. Životní šance se zkrátka nedala odmítnout.

V průběhu minulé sezony Koch odehrál v třineckém dresu 36 utkání, v nichž si připsal čtyři kanadské body. Další dva zápasy přidal v tomto ročníku, kdy ho na měsíc zastavilo zranění v horní části těla.

V průběhu sobotního večera se na sociální síti X objevil příspěvek. „Třinec nabízí Patrika Kocha ostatním týmům extraligy, má to ale jeden háček. Jeho měsíční plat v letošní sezoně je 650 tisíc měsíčně a v příští sezoně to bude 700 tisíc měsíčně. Jen tři kluby v extralize si to můžou dovolit - Sparta, Kometa, Dynamo,“ vyjmenoval autor Petr Deep.

Podle informací iSportu se měl hráčův honorář skutečně pohybovat ve zmíněné výši, jenže před pár dny se slovenský reprezentant s klubem dohodl na nové víceleté smlouvě za menší plat. Kochovi se v Třinci líbí, v týmu chtěl zůstat. O jeho služby stojí i vedení, proto se nyní rozhodlo utnout veškeré spekulace.

 

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec13821244:3029
2Brno15902442:3829
3Č. Budějovice14900548:3127
4Vítkovice15631546:3825
5Plzeň14712430:2525
6Liberec15801637:3525
7Pardubice15621644:3823
8K. Vary15701732:3422
9Olomouc14701632:3522
10M. Boleslav15511831:3918
11Sparta14510838:3717
12Mountfield13340631:3317
13Kladno15413732:4217
14Litvínov152011222:547
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

