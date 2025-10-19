Třinec reaguje na spekulace: Koch neodchází, podepsal novou smlouvu. Jak to má s platem?
Slovenský obránce Patrik Koch zůstane navzdory šířícím se spekulacím na sociální síti X hokejistou Třince i v nadcházejících sezonách. S klubem se nedávno dohodl na nové víceleté smlouvě. „Obránce Patrik Koch před pár dny podepsal nový víceletý kontrakt. Za výrazně odlišných podmínek než kolují po sociálních sítích,“ stojí v prohlášení Ocelářů.
Účastník čtyř světových šampionátů dorazil do Třince v průběhu uplynulé sezoně poté, co víc než rok bojoval o flek v NHL na farmě tehdejší Arizony Coyotes. Oceláři ho představili jako novou posilu už v létě 2023, jenže poté se ozvalo zámoří. Životní šance se zkrátka nedala odmítnout.
V průběhu minulé sezony Koch odehrál v třineckém dresu 36 utkání, v nichž si připsal čtyři kanadské body. Další dva zápasy přidal v tomto ročníku, kdy ho na měsíc zastavilo zranění v horní části těla.
V průběhu sobotního večera se na sociální síti X objevil příspěvek. „Třinec nabízí Patrika Kocha ostatním týmům extraligy, má to ale jeden háček. Jeho měsíční plat v letošní sezoně je 650 tisíc měsíčně a v příští sezoně to bude 700 tisíc měsíčně. Jen tři kluby v extralize si to můžou dovolit - Sparta, Kometa, Dynamo,“ vyjmenoval autor Petr Deep.
Podle informací iSportu se měl hráčův honorář skutečně pohybovat ve zmíněné výši, jenže před pár dny se slovenský reprezentant s klubem dohodl na nové víceleté smlouvě za menší plat. Kochovi se v Třinci líbí, v týmu chtěl zůstat. O jeho služby stojí i vedení, proto se nyní rozhodlo utnout veškeré spekulace.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|13
|8
|2
|1
|2
|44:30
|29
|2
Brno
|15
|9
|0
|2
|4
|42:38
|29
|3
Č. Budějovice
|14
|9
|0
|0
|5
|48:31
|27
|4
Vítkovice
|15
|6
|3
|1
|5
|46:38
|25
|5
Plzeň
|14
|7
|1
|2
|4
|30:25
|25
|6
Liberec
|15
|8
|0
|1
|6
|37:35
|25
|7
Pardubice
|15
|6
|2
|1
|6
|44:38
|23
|8
K. Vary
|15
|7
|0
|1
|7
|32:34
|22
|9
Olomouc
|14
|7
|0
|1
|6
|32:35
|22
|10
M. Boleslav
|15
|5
|1
|1
|8
|31:39
|18
|11
Sparta
|14
|5
|1
|0
|8
|38:37
|17
|12
Mountfield
|13
|3
|4
|0
|6
|31:33
|17
|13
Kladno
|15
|4
|1
|3
|7
|32:42
|17
|14
Litvínov
|15
|2
|0
|1
|12
|22:54
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž