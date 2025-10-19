Kuchtův trenér z dětství vzpomíná: Na Honzu jsme měli bič, jeho mamku. Byl živej, ale...
Sledoval, když malý Jan Kuchta vyrůstal. Vladimír Blažej, pedagog i dlouholetý šéf klubu v Novém Bydžově, potkával nynějšího útočníka Sparty a reprezentace v jeho přípravkovských i žákovských letech. „Bylo vidět, že míří výš,“ vzpomíná někdejší člen fotbalové vlády, tedy výkonného výboru svazu, kam patřil v letech 2005–09.
Opravdu jste hned věděli, že Jan Kuchta míří vysoko?
„Ano, ještě jsem se o tom bavil s Karlem Průchou, jedním z trenérů, a ten mi připomínal, že jsme Honzu pořád posouvali o ročník výš.“
Jak se k vám vůbec z Pardubic dostal?
„Na tom měl největší zásluhu Standa Strýhal, což byl šéftrenér přípravek. Honza byl u nás do čtrnácti let, pak odešel do Sparty. Přestěhoval se k nám i s mamkou, bydleli nedaleko ve Vysokém Veselí.“
On je občas tvrdohlavý. Byl už tehdy?
„Byl živej, ale na svůj věk přiměřeně konfliktní. Navíc my jsme na něj měli bič. Chodil do Klicperky v Bydžově, kde byly sportovní třídy, a my jsme tam zaměstnávali jeho mamku. Takže hned všechno věděla.“
Čím se prosazoval na hřišti? Jeho trenér z přípravky Petr Tomeš vykládal, že se mu moc nechtělo nenahrávat.
„Ale to je přece v pořádku. (usmívá se) Každý střelec musí být trochu sobec, pokud není a začne hned od přípravky nahrávat, potlačí se to v něm. Jemu se dařilo, proto přestoupil do Sparty a do Prahy s ním šla i mamka.“
Sledujete hodně Kuchtovu kariéru?
„Dost, občas se i potkáme. Jsou to asi dva měsíce, co jsme spolu vedli diskusi. Honza je zajímavý tím, že opravdu sleduje regionální fotbal – tu jede do Milíčevse, do Železnice, občas ho vidím v Jičíně, nedaleko odtamtud bydlí. Hlásí se, není to žádnej fouňa, prozradí i věci ze zákulisí.“ (usmívá se)
Nyní mu vyrostla velká konkurence v Albionu Rrahmanim. Zdá se, že ji nenese úplně lehce…
„Myslím, že to tak je, Honza potřebuje mít stabilitu a jistotu, pak je dobře naložený. Proto se ani nemohl ve Slavii moc potkat s trenérem Trpišovským, který to rád točí.“
Hrál byste Kuchtu, nebo Rrahmaniho?
„Bavíme se o základní sestavě, střídání je něco jiného. Sparta má poměrně náročný program, asi bych řekl: Ty hraješ ligu, ty konferenční.“
Cidlina je známý klub, spíše však rodinný. Jste pyšný na své Pilaře, Kuchty, brankáře?
„Popíšu to na jedné věci. Když přijdete do Klicperky, na naši základku, na chodbě visí velký portrét. A není to pan prezident. Je to Vašek Pilař…“
Nový Bydžov - továrna na brankáře
Jasně, na vrcholu ční osobnosti jako Václav Pilař, Jan Kuchta či Milan Matula, jenže novobydžovská Cidlina vypadá prvotně jako fabrika na prvoligové gólmany.
Do nejvyšší soutěže se jich z klubu z města, které leží nějakých pětadvacet kilometrů od Hradce Králové a nemá ani 8 tisíc obyvatel, prosadilo hned pět. V Jablonci stále září Jan Hanuš, velkou kariéru v Plzni udělal Aleš Hruška, nynější trenér gólmanů ve Spartě. Dalšími jmény jsou Jakub Diviš (Mladá Boleslav, Teplice), Roman Valeš (Jablonec, Bohemians) a Milan Knobloch (Liberec, Karviná).