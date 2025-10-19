Hlavičkář Šulc po prohře v Nice: Oba své góly bych vyměnil za tři body
Období sucha je u konce. Pavel Šulc po deseti soutěžních zápasech bez podílu na brance udeřil hned dvakrát do sítě Nice. Na první dvougólový zápas v novém působišti ovšem nebude vzpomínat v dobrém. Lyon totiž padl na hřišti účastníka Evropské ligy 2:3. „Je frustrující, že nemáme alespoň bod. Musíme se z této porážky poučit, aby se už neopakovala,“ sdělil Šulc klubovému webu. V Ligue 1 nastoupil poprvé s Adamem Karabcem v základní sestavě.
Dvakrát v Evropě a nyní premiérově i na domácí scéně. Čeští reprezentanti Pavel Šulc s Adamem Karabcem dostali v Ligue 1 poprvé společně důvěru od úvodního hvizdu. Že šlo o správný tah, se ukázalo po půlhodině hry. Výborný Karabcův centr z rohového kopu prodloužil na první tyči Ruben Kluivert, syn legendárního útočníka Patricka Kluiverta, a důrazný Šulc hlavou srovnal na 1:1.
„Potom jsme ale opět inkasovali, zahodili penaltu a znovu obdrželi branku. To si musíme zanalyzovat. Vnímáme to tak, že jde o třetí zápas, v němž jsme měli na to vyhrát, ale odcházíme bez bodu. Musíme se vrátit k tomu, abychom dělali správně základní věci a od toho se odpíchli,“ připomenul asistent Lyonu Jorge Maciel, že i při třetí porážce v této sezoně měl Lyon více ze hry.
Závěr utkání zdramatizoval Šulc, jenž s velkým citem prodloužil hlavou míč do sítě a v nastaveném čase snížil na 2:3. Hned po rozehrání získal Lyon míč a hrnul se do zajímavé akce. Šulc ovšem v dobré pozici přihrávku nedostal.
„Mrzí mě, že jsme to nevyřešili. Alespoň bod jsme si určitě zasloužili. Celý zápas bylo těžké si něco vytvořit proti pětičlenné obraně. Soupeř nám dopřál minimum prostoru,“ posteskl si Šulc, jenž utnul svou nejdelší šňůru bez gólu či asistence za poslední dva roky.
„Oba góly bych vyměnil za tři body. Týmový úspěch je vždy nad tím individuálním,“ má odchovanec Viktorie Plzeň jasně nastavené priority.
Náladu si může zlepšit už ve čtvrtek, kdy Lyon hostí v rámci Evropské ligy Basilej.
