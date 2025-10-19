Předplatné

ONLINE: Lehečka vs. Auger-Aliassime. Český tenista bojuje o titul na turnaji v Bruselu

Jiří Lehečka postoupil na turnaji v Bruselu do finále
Jiří Lehečka postoupil na turnaji v Bruselu do fináleZdroj: Profimedia.cz
Jiří Lehečka postoupil na turnaji v Bruselu do finále
Čistá radost Jiřího Lehečky z výhry v Davis Cupu, který rozhodně nebere na lehkou váhu
Jiří Lehečka oslavuje úvodní výhru v Davis Cupu
Český tenista Jiří Lehečka při boji o první bod v Davis Cupu
Jiří Lehečka přijímá gratulace od poraženého amerického soupeře Francese Tiafoea
Jiří Lehečka zařizuje české daviscupové výpravě první bod v USA
Radost Jiřího Lehečky po výhře v Davis Cupu
11
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Tenis
Začít diskusi (0)

Jiří Lehečka si dnes zopakuje loňskou finálovou účast na European Open, jeho soupeřem bude Félix Auger-Aliassime. Český tenista loni ve finále turnaje, který se přestěhoval z Antverp do Bruselu, prohrál se Španělem Robertem Bautistou. Dnes si zahraje potřetí v sezoně o titul a může získat třetí turnajový triumf na okruhu ATP. První vybojoval loni v Adelaide, druhý letos v Brisbane. S Aliassimem má bilanci 1:1. Zápas začíná v 16:30, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.

Sledujte on-lineLIVE
--

Začít diskuzi

Tenis 2025

Tenisové grandslamy a turnaje
Australian OpenRoland GarrosWimbledonUS Open

Tenis dnes * Program MS v hokeji * Tenisové míče na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů