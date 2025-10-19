ONLINE: Lehečka vs. Auger-Aliassime. Český tenista bojuje o titul na turnaji v Bruselu
Jiří Lehečka si dnes zopakuje loňskou finálovou účast na European Open, jeho soupeřem bude Félix Auger-Aliassime. Český tenista loni ve finále turnaje, který se přestěhoval z Antverp do Bruselu, prohrál se Španělem Robertem Bautistou. Dnes si zahraje potřetí v sezoně o titul a může získat třetí turnajový triumf na okruhu ATP. První vybojoval loni v Adelaide, druhý letos v Brisbane. S Aliassimem má bilanci 1:1. Zápas začíná v 16:30, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.