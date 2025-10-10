Středoevropská rallye 2025: Program, vstupenky, trasa a mapy RZ
Největší rallye událost roku v našich zemích – tak by se dala nazvat říjnová Středoevropská rallye 2025. V tomto roce je bohužel poslední na našem území. Z organizačních a provozních důvodů se další ročníky zatím neuskuteční. To je tedy pádný důvod sledovat tuto událost o to intenzivněji. První rychlostní zkoušky startují 16. října. V Čechách se první závody objeví o den později. Program, vstupenky, trasy a mapy závodu najdete v článku.
Vše o Středoevropské rallye 2025
Kdy: 16. až 19. října 2025
Kde: Česko, Německo, Rakousko
Trasa: 18 rychlostní zkoušek, 6 z toho v ČR
Celková délka: není zatím známo
Program Středoevropské rallye 2025
RZ
Místo
Start
čtvrtek 16. října
RZ 1
Golf und Therme 1
14:30
RZ 2
Golf und Therme 2
18:05
pátek 17. října
RZ 3
Granit und Wald 1
08:30
RZ 4
Böhmerwald 1
09:20
RZ 5
Col de Jan 1
11:25
RZ 6
Col de Jan 2
14:45
RZ 7
Böhmerwald 2
17:20
RZ 8
Granit und Wald 2
18:15
sobota 18. října
RZ 9
Made in FRG 1
08:15
RZ 10
Keply 1
10:35
RZ 11
Klatovy 1
11:35
RZ 12
Keply 2
14:05
RZ 13
Klatovy 2
15:05
RZ 14
Made in FRG 2
18:25
neděle 19. října
RZ 15
Beyond Borders 1
08:25
RZ 16
Mühltal 1
10:05
RZ 17
Beyond Borders 2
11:10
RZ 18
Wolf Powerstage
13:15
Středoevropská rallye v Česku: mapy a trasa
Podrobné mapy nalezete na webu Central European Rally 2025. Celkově bude v Česku šest rychlostních zkoušek. První RZ proběhne ve Svatém Janu nad Malší pod názvem Col de Jan. Následně se WRC přesune do Klatov a Keplů.
Mapa Středoevropské rally 2025 • Foto: centraleuropeanrally.eu
Kde sledovat Středoevropskou rallye 2025 živě?
Přímé přenosy a sestřihy nabídne stanice Oneplay, která vysílá většinu závodů WRC. Balíček Extra Sport vyjde pro zákazníky O2 499 Kč. Pokud jste novým zákazníkem, tak balíček stojí 599 Kč. Živý přenos naleznete na webu WRC.
Startovní listina WRC Středoevropské rallye 2025
Na Středoevropské rallye se dočkáme těch největších hvězd. Opět zde uvidíme Otta Tänaka, Thierryho Neuvilla, Sébastiena Ogiera a další. Závodní pole obohatí osm českých jezdců, kteří budou mít na domácí půdě o motivaci postaráno.
St. č.
Posádka
Vozidlo
1
Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe
HYUNDAI i20 N Rally1 HYBRID
8
Ott Tänak / Martin Järveoja
HYUNDAI i20 N Rally1 HYBRID
17
Sébastien Ogier / Vincent Landais
TOYOTA GR Yaris Rally1 HYBRID
33
Elfyn Evans / Scott Martin
TOYOTA GR Yaris Rally1 HYBRID
16
Adrien Fourmaux / Alexandre Coria
FORD Puma Rally1 HYBRID
18
Takamoto Katsuta / Aaron Johnston
TOYOTA GR Yaris Rally1 HYBRID
5
Sami Pajari / Marko Salminen
TOYOTA GR Yaris Rally1 HYBRID
13
Grégoire Munster / Louis Louka
FORD Puma Rally1 HYBRID
20
Oliver Solberg / Elliott Edmondson
Toyota GR Yaris
24
Jan Černý / Ondřej Krajča
SKODA Fabia RS
27
Filip Mareš / Radovan Bucha
SKODA Fabia RS
42
Petr Hlavatý / Tomáš Pfajfr
SKODA Fabia
44
Lubomír Konšel / Tomáš Plachý
SKODA Fabia
48
Petr Kačířek / Petr Černohorský
FORD Fiesta Rally3
52
Patrik Kdér / Jiří Skořepa
Peugeot 208 Rally 4
56
Petr Štěpánek / Jiří Kulhan
Opel Corsa
57
Jan Schmied / Pavel Polák
Opel Corsa
Kompletní startovní listinu najdete ZDE > > >
Vstupenky na Středoevropskou rallye 2025
Pass na celou Středoevropskou rallye i jednodenní vstupenky jsou v prodeji na webu centraleuropeanrally.eu. Stage Passes pro jednotlivé rychlostní zkoušky budou k dostání přímo na místě. Děti do 16 let mají vstup do zóny na stání zdarma.
Denní vstupenky jsou v prodeji na čtvrtek za 25 eur, v pátek a sobotu za 45 eur a na neděli za 25 eur. Rallye Pass je aktuálně v prodeji za 99 eur.