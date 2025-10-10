Středoevropská rallye 2025: Program, vstupenky, trasa a mapy RZ

Předplatné

Nejlepší z českých jezdců je jedenáctý Filip Mareš, kterému zároveň patří druhé místo v kategorii WRC2
Nejlepší z českých jezdců je jedenáctý Filip Mareš, kterému zároveň patří druhé místo v kategorii WRC2Zdroj: ČTK / Skřivánek Petr
Kalle Rovanperä na Středoevropské rallye obhájil titul mistra světa
Thierry Neuville z Belgie vyhrál první etapu Středoevropské rallye, která vedla na českém území
Ott Tänak vyhrál Středoevropskou rallye, která se ve čtvrtek a v pátek jela i na českém území
Největší rallye událost roku v našich zemích – tak by se dala nazvat říjnová Středoevropská rallye 2025. V tomto roce je bohužel poslední na našem území. Z organizačních a provozních důvodů se další ročníky zatím neuskuteční. To je tedy pádný důvod sledovat tuto událost o to intenzivněji. První rychlostní zkoušky startují 16. října. V Čechách se první závody objeví o den později. Program, vstupenky, trasy a mapy závodu najdete v článku.

Vše o Středoevropské rallye 2025

Kdy: 16. až 19. října 2025

Kde: Česko, Německo, Rakousko

Trasa: 18 rychlostní zkoušek, 6 z toho v ČR

Celková délka: není zatím známo

Program Středoevropské rallye 2025

RZ

Místo

Start

čtvrtek 16. října

RZ 1

Golf und Therme 1

14:30

RZ 2

Golf und Therme 2

18:05

pátek 17. října

RZ 3

Granit und Wald 1

08:30

RZ 4

Böhmerwald 1

09:20

RZ 5

Col de Jan 1

11:25

RZ 6

Col de Jan 2

14:45

RZ 7

Böhmerwald 2

17:20

RZ 8

Granit und Wald 2

18:15

sobota 18. října

RZ 9

Made in FRG 1

08:15

RZ 10

Keply 1

10:35

RZ 11

Klatovy 1

11:35

RZ 12

Keply 2

14:05

RZ 13

Klatovy 2

15:05

RZ 14

Made in FRG 2

18:25

neděle 19. října

RZ 15

Beyond Borders 1

08:25

RZ 16

Mühltal 1

10:05

RZ 17

Beyond Borders 2

11:10

RZ 18

Wolf Powerstage

13:15

Středoevropská rallye v Česku: mapy a trasa

Podrobné mapy nalezete na webu Central European Rally 2025. Celkově bude v Česku šest rychlostních zkoušek. První RZ proběhne ve Svatém Janu nad Malší pod názvem Col de Jan. Následně se WRC přesune do Klatov a Keplů.

Mapa Středoevropské rally 2025Mapa Středoevropské rally 2025 • Foto: centraleuropeanrally.eu

Kde sledovat Středoevropskou rallye 2025 živě?

Přímé přenosy a sestřihy nabídne stanice Oneplay, která vysílá většinu závodů WRC. Balíček Extra Sport vyjde pro zákazníky O2 499 Kč. Pokud jste novým zákazníkem, tak balíček stojí 599 Kč. Živý přenos naleznete na webu WRC.

Startovní listina WRC Středoevropské rallye 2025

Na Středoevropské rallye se dočkáme těch největších hvězd. Opět zde uvidíme Otta Tänaka, Thierryho Neuvilla, Sébastiena Ogiera a další. Závodní pole obohatí osm českých jezdců, kteří budou mít na domácí půdě o motivaci postaráno.

St. č.

Posádka

Vozidlo

1

Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe

HYUNDAI i20 N Rally1 HYBRID

8

Ott Tänak / Martin Järveoja

HYUNDAI i20 N Rally1 HYBRID

17

Sébastien Ogier / Vincent Landais

TOYOTA GR Yaris Rally1 HYBRID

33

Elfyn Evans / Scott Martin

TOYOTA GR Yaris Rally1 HYBRID

16

Adrien Fourmaux / Alexandre Coria

FORD Puma Rally1 HYBRID

18

Takamoto Katsuta / Aaron Johnston

TOYOTA GR Yaris Rally1 HYBRID

5

Sami Pajari / Marko Salminen

TOYOTA GR Yaris Rally1 HYBRID

13

Grégoire Munster / Louis Louka

FORD Puma Rally1 HYBRID

20

Oliver Solberg / Elliott Edmondson

Toyota GR Yaris

24

Jan Černý / Ondřej Krajča

SKODA Fabia RS

27

Filip Mareš / Radovan Bucha

SKODA Fabia RS

42

Petr Hlavatý / Tomáš Pfajfr

SKODA Fabia

44

Lubomír Konšel / Tomáš Plachý

SKODA Fabia

48

Petr Kačířek / Petr Černohorský

FORD Fiesta Rally3

52

Patrik Kdér / Jiří Skořepa

Peugeot 208 Rally 4

56

Petr Štěpánek / Jiří Kulhan

Opel Corsa

57

Jan Schmied / Pavel Polák

Opel Corsa

Kompletní startovní listinu najdete ZDE > > >

Vstupenky na Středoevropskou rallye 2025

Pass na celou Středoevropskou rallye i jednodenní vstupenky jsou v prodeji na webu centraleuropeanrally.eu. Stage Passes pro jednotlivé rychlostní zkoušky budou k dostání přímo na místě. Děti do 16 let mají vstup do zóny na stání zdarma.

Denní vstupenky jsou v prodeji na čtvrtek za 25 eur, v pátek a sobotu za 45 eur a na neděli za 25 eur. Rallye Pass je aktuálně v prodeji za 99 eur.

