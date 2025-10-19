Co předvedl nový Baník: změny žádné, brankáři (ne)vyřešeni, Hapal na tribuně a boj o život
Martin Hyský to s Janem Trousilem zvládl vítězně, Marek Jarolím alespoň remízově, jen Tomáš Galásek ze všech nových koučů v lize jako jediný prohrál. Jeho Baník padl doma s Hradcem Králové 0:1 a nedal fanouškům před brutálním losem (venku Plzeň a Slavia, doma Jablonec) naději, že už je na nějaké cestě za progresem. Ostrava reálně hraje o záchranu. Co v neděli ukázala?
Brankářský rébus (ne)vyřešen
Důvěru mezi třemi tyčemi dostal Viktor Budinský, řekl si o ni svými výkony v Pardubicích a ve Zlíně. Nahradil Dominika Holce a v obou venkovních duelech dal Baníku šanci bodovat. I proti Hradci začal dobře, když v sólu vychytal Adama Grigera. Jenže gólovou Slončíkovu ránu měl chytat, sám to ví. Čili otázka, koho postavit příště v Plzni, je znovu na stole. Ambiciózní Holec určitě nechce vysedávat na lavičce, řešilo se to už před rokem, kdy kryl záda Jakubu Markovičovi. Ostrava dlouhodobě pokukuje i po sparťanovi Vojtěchu Vorlovi, třeba se to téma zas v zimě otevře.
1: Po jednom čistém kontu nasbíral Budinský i Holec.
Žádné změny ani progres
Kdybyste nevěděli, že Ostrava během reprezentační pauzy vyměnila trenéra, ani byste to podle zápasu s Východočechy nepoznali. Galásek vsadil na stejné rozestavení jako předchůdce Pavel Hapal v posledním utkání ve Zlíně, jedinou novinkou byl nástup stopera Davida Lischky místo Karla Pojezného. Taktické změny? Odlišnosti v organizaci hry? Signály ze standardních situací? Ne, zatím se nic nedělo. Nebyl na to moc čas, příště už asi po této vlastní zkušenosti k nějakým rošádám dojde. Dá se předpokládat, že si o místo v následující sestavě řekli někteří aktivní žolíci.
1: Galásek udělal jedinou změnu v sestavě.
Zkušení musejí více pomoct
Teď je ta chvíle, kdy za to musejí vzít zkušení frajeři, lídři z minulé sezony. Daniel Holzer, Michal Frydrych, Jiří Boula, David Buchta či David Lischka, Alexander Munksgaard, kteří už rovněž mají něco odkopáno. Není fér, aby byla tíha kritické situace naložena na Jakubu Pirovi, který byl mimochodem na hrotu úplně odříznutý, Marku Havranovi nebo mladých posilách ze Slavie. Ondřej Kričfaluši je (podobně jako Michal Beran v Olomouci) důležitým článkem ve fungujícím systému, nikoli rozdílovým spasitelem. Nejlépe se s tím zatím pere David Planka, ale starší musejí pomoct.
2: Ostrava teď jede dvakrát ven: do Plzně a na Slavii.
Hapal na tribuně a dojemný vzkaz
Žádné schovávání se, odvolaný trenér Pavel Hapal se za tři roky práce v Ostravě nemá za co stydět. A tak hned při první příležitosti vyrazil nový Baník omrknout přímo na tribunu. Usedl vedle záložníka Michala Kohúta, který se doléčuje po operaci tříselné kýly, a videoanalytika Vladimíra Vyrobika. Všichni ještě před utkáním viděli dojemný vzkaz, který roztáhli hráči při nástupu: „Nožka, drž se!“ Vyjádřili tím podporu vedoucímu B-mužstva Davidu Nogovi, kterého na přechodu pro chodce srazilo auto. Jsou důležitější věci než fotbal, třeba právě boj o život než o záchranu ligy.
5: Pouze tolik utkání odehrál Kohút v této sezoně.
Zadražil s veterány excelovali
Hradec překvapil sympatickými kombinacemi, vědomými rotacemi, invertováním wingbeka Jakuba Kučery a dalšími prvky, se kterými měli domácí především v prvním poločase velké problémy. Nicméně ve finále může nejvíc děkovat fantastickému brankáři Adamu Zadražilovi, který vytáhl dva neuvěřitelné zákroky a zklamal Petra Jaroně s Christianem Frýdkem. Výborný výkon předvedli zkušení borci jako Vladimír Darida a Václav Pilař, symbolicky pak utkání rozhodl Tom Slončík, o něhož měl v létě zájem i Baník. Souboj o talent, jenž patří Plzni, však vyhráli Východočeši.
2: Pro Zadražila jde o druhou nulu v sezoně.