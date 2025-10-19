Nibali: Bez kola nevydržím. Pogačar? Těžké vše zvládat, nejde se pořád usmívat
Patří k cyklistickým legendám. Vincenzo Nibali (40), kterého všichni znají i pod jeho přezdívkou Žralok z Messiny, je součástí VIP klubu vládců všech tří podniků Grand Tour, tedy Tour de France, Giro d‘Italia a Vueltu a España. Je jich jen sedm. Slavný Sicilan už závodní kariéru ukončil, ale díky svým aktivitám je stále v centru dění. A tak mohl při nedávné návštěvě Prahy pro vybraná média okomentovat i současný peloton, jeho hvězdy i problémy.
Co se vám jako první vybaví, když se řekne Vincenzo Nibali? Většině cyklistických fanoušků asi totéž: absolutní blázen (v dobrém slova smyslu) ve sjezdech. Právě těmi, vedle triumfů, se nesmazatelně zapsal do paměti milovníků cyklistiky. Třeba při vítězné Tour de France 2014 uháněl při sjezdu víc než stovkou. Šílené? Kdepak, rychlosti i přes devadesát v klesáních u něj bývaly zcela běžnou záležitostí.
Adrenalin je jednou z věcí, které tři roky po skončení kariéry postrádá. Jinak si ale na život ve sportovním důchodu nestěžuje. Díky většímu množství volného času si mohl s manželkou a dvěma malými dcerami udělat výlet do Prahy, při němž se zastavil i v prodejně Endorphin Republic. „Manželka má narozeniny, tak jsem jí chtěl udělat radost prohlídkou města,“ vysvětlil rodák ze Sicílie.
Kariéru jste ukončil po sezoně 2022. Vybaví se vám, jaké jste měl pocity první den nového života?
„Nebyl jsem nijak zvlášť emocionální. Když něco děláte celý život a pak přestanete, říkáte si: Co teď budu dělat? Do té doby jsem znal jen to, co obklopuje cyklistiku, profesionální sport. Celý život jsem prožil jako sportovec. Ale naštěstí jsem nakonec ani neměl moc čas nad tím přemýšlet, protože jsem okamžitě naskočil do nové role, nových projektů.“
Můžete přiblížit aktivity, do kterých jste se zapojil po posledním závodu, kterým bylo Kolem Lombardie?
„Ono to nebylo ráz na ráz, že bych do toho skočil rovnýma nohama hned po posledním závodu. Ukončení kariéry po sezoně jsem oznámil v květnu během Gira a už v té době jsem se domluvil s některými společnostmi v oblasti cyklistiky (oblečení Q36.5, kola Scott) na následné spolupráci. Takže vlastně když jsem na Lombardii sesedl z kola, hned druhý den začala naše spolupráce. Je to vlastně podobné jako u Romana Kreuzigera, který ukončil kariéru posledním závodem, okamžitě vstoupil do role sportovního ředitele a zapojil se do světa cyklistiky zase jinak. Já jsem to měl stejně.“
Takže jste si neudělal dovolenou, větší čas na rodinu?
„Samozřejmě jsem si nějaké volno udělal, ale ne hned. Teď už totiž dovolenou musím plánovat kvůli dceři podle školních prázdnin. Dřív se to řídilo podle mě, v závislosti na závodním kalendáři. Nyní je to spíš normální život. V něm ale musím přiznat, že mi chybí adrenalin ze závodů.“
Stal jste se i součástí organizace Giro d‘Italia. Jaká je tam vaše role?
„Momentálně