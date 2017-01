Pavelec už je nažhavený, večer bude chytat NHL. Daří se mu, chválí kouč

Leden je z pohledu Winnipegu zatím lehce rozpačitý. Jets ho sice odstartovali dvěma výhrami, jenže teď mají za sebou tři prohrané bitvy a hlavně inkasují celkem dost branek. Za sedm utkání úvodního měsíce roku 2017 už dostali rovnou 23 gólů. To je průměr 3,2 branky na zápas.

Některé padají na vrub brankářské dvojici Connor Hellebuyck - Michael Hutchinson, a to byl důvod, proč se v Kanadě rozhodli dát další šanci Pavelcovi. „Vím, co se tu teď děje, ale práci kluků v bráně nechci komentovat, to by ode mě nebylo fér," zachovával profesionální přístup český gólman.

Ten o své místo na soupisce přišel hned po přípravném kempu a i v Manitobě si zvykal, že o zápasy se takřka pravidelně dělil s mladíkem Adamem Comriem. Přesto se poslední týdny dokázal dostat do skvělé formy, jeho celková bilance je 8-7-2 a procentuální úspěšnost zákorků činí 91,7%. V bráně stál naposledy v neděli, a to zazářil třiačtyřiceti zákroky proti Chicago Wolves (4:1).

Devětadvacetiletý gólman sice přiznává, že hokej tolik při svém pobytu v AHL nesledoval, přesto bylo celou dobu jeho cílem vrátit se zpátky do šatny Jets. Tam se cítí dobře a chce v ní vydržet co nejdéle. Sám ví, že se už během prosince parádně rozchytal.

„Musíme vyhrávat zápasy a oba brankáři, na které jsme doteď spoléhali, se trápí. Naopak Ondřejovi se daří," řekl pro oficiální klubové stránky trenér Paul Maurice. „Třeba se proti Coyotes předvede a pak může klidně dostat další šanci," sdělil před čtyřmi bitvami na domácím ledě kouč a vyvinul na ještě nedávnou klubovou jedničku menší tlak.

Jeho současný gólman číslo jedna přesto nemusí zoufat, šance, že o svou pozici do budoucna přijde, se teď nejeví jako velká. Mladý Hellebuyck se zatím ve své první plné sezoně v NHL učí. „Chytá velmi dobře, jen jsme mysleli, že vyrovnané výkony mu letos už vydrží déle. Tak to chodí, musí si tím projít." hájil ho Maurice.

Na farmě v Manitobě si chválili Pavelcův mentorský přístup, pomůže veterán mladému parťákovi i v NHL? To se uvidí. Minimálně se může pokusit zastavit příliv branek do sítě Jets, se 144 obdrženými góly je totiž Winnipeg druhý nejhorší v lize.