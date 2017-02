Vrbata rozhodl, Langhamer debutoval, Florida pokračuje v krasojízdě

Coyotes měli skvělý vstup do utkání, během úvodních pěti minut získali dvoubrankový náskok, Vrbata pak v 15. minutě zvyšoval svým dvanáctým gólem v sezoně už na 3:0. Velký podíl na jeho trefě měl krajan Martin Hanzal, který před brankou svedl souboj s obráncem Samim Vatanenem, od jehož brusle se Vrbatova prudká přihrávka z levého kruhu pro vhazování odrazila do sítě.

VIDEO: Vrbata zvyšoval v 15. minutě už na 3:0

Dvaadvacetiletý juniorský reprezentant a pardubický odchovanec Langhamer, který poslední tři sezony strávil v nižších zámořských soutěžích, se poroučel do branky ve 45. minutě za stavu 3:1. Dlouho držel čisté konto, až 27 sekund před závěrečnou sirénou ho překonal tvrdou střelou při power play Ryan Getzlaf, který byl autorem i prvního gólu Kačerů. Vyrovnání už ale český gólman nepřipustil, když sekundu před koncem zastavil betonem pokus Vatanena. Byl to jeho sedmý zákrok v utkání.

Marek Langhamer made his League debut and showed off serious skills. #NHLFirsts pic.twitter.com/IsKrCmIfIJ