Cirkus Česko! Faksa a Pastrňák bavili NHL, před góly se smáli gravitaci

K mazanosti hraničící s vyčůraností, pro kterou si NHL české hokejisty po dekády považuje, přidali David Pastrňák a Radek Faksa v nočních zápasech NHL neuvěřitelnou nadstavbu. Gólové akce svých týmů orámovali krkolomnými kousky, za které by zasloužili angažmá v prestižních světových cirkusech. Boston i Dallas ale svá utkání o branku prohrály.

Na nebe vynášení českého dua začněme v bostonské TD Garden, kde si z utkání proti Bruins udělal brankář New York Rangers Henrik Lundqvist privátní narozeninový dýchánek. Švédský fantom v den svých 35. narozenin lapil 32 dárečků, kterými jej domácí počastovali, a díky vítězství 2:1 dosáhl na svou 403 výhru v NHL. Tím vyrovnal na 10. místě historických tabulek NHL Granta Fuhra.

Jediný gól, který Lundqvist inkasoval, stál za to. Stál vlastně za všechny peníze, strůjcem celé akce byl David Pastrňák, který vyhouslil obránce Nicka Holdena, aby následně v pádu jednou rukou dokázal postrčit puk před branku. Tam si sjel Brad Marchand a dometl kotouč do sítě. Úžasný moment!

VIDEO: Podívejte se na dechberoucí asistenci Davida Pastrňáka

Byla to přesně 30. střela Bostonu v utkání, která ale jen v 53. minutě snížila stav na konečných 1:2. "Měli jsme strašně šancí, v první polovině utkání jsme byli dominantní, ale neskórovali jsme. Někdy se to prostě tak stane," mrzelo po utkání Pastrňáka, který bodoval počtvrté v řadě a zůstává nejproduktivnějším českým hráčem v soutěži o bod před Jakubem Voráčkem z Philadelphie.

20letý havířovský odchovanec byl se čtyřmi střelami na branku druhým nejpilnějším střelcem svého týmu v duelu, o jeden pokus lepší byl jen Patrice Bergeron. Bruins prohráli pod novým koučem Brucem Cassidym teprve druhý z posledních devíti zápasů.

"Myslím, že jsme si zasloužili vyhrát, ale Henrik byl skvělý, udělal několik klíčových zákroků, na jeden gól se nedá bodovat," řekl klubové televizi Marchand. "Jediné, po čem jsem dnes toužil, bylo zvítězit. A podařilo se," těšilo Lundqvista v rozhovoru pro NHL.com.

Faksa se senzačně vozil po mantinelu

Podeváté v sezoně skóroval v noci Radek Faksa, prohru Dallasu 4:5 s Islanders ale neodvrátil. Jeho gól byl přesto výstavní. Český útočník ve 28. minutě pronikl s pukem do útočného pásma, když se na modré čáře nevídaně vyhnul bodyčeku mladého obránce Scotta Mayfielda. Jak konkrétně?

Faksa se zadnicí sklouzl po hraně mantinelu, poté si vyměnil kotouč s Patrickem Sharpem a poslal Dallas do vedení 2:1.

VIDEO: Podívejte se na senzační kombinaci Dallasu před gólem Radka Faksy

"Obránce vůbec nechtěl hrát puk, jen se mě snažil trefit. Tak jsem ho obskočil kolem po mantinelu. Klouzal jsem po něm celkem dlouho, pak jsem dopadl na brusle a za pár vteřin jsem skóroval," popsal situaci Faksa.

V polovině zápasu zvýšil Jason Spezza už na 3:1 pro Dallas, jenže Islanders ještě do druhé přestávky vyrovnali a ve třetí třetině otočili skóre třemi góly.

Porážku už jen zmírnil Jamie Benn ve vlastním oslabení. V sestavě Dallasu se po čtyřměsíční pauze a operaci kyčle objevil Aleš Hemský, jenže svůj druhý zápas v sezoně nedohrál. Při snaze zblokovat střelu ho zasáhl puk do levé nohy.

"Co na to mám říct, prohráli jsme si zápas v obraně, inkasovali jsme spoustu laciných branek. Opravdu to hodně bolí," přiznal pro NHL.com kouč Stars Lindy Ruff.