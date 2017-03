Krejčí rozkvétá vedle Pastrňáka, trenér mu lichotí: Věděl jsem, že to přijde

David Krejčí prožívá v NHL nejúspěšnější období v sezoně. Centr Bostonu se v posledním utkání Bruins proti Detroitu dočkal ocenění pro první hvězdu večera, když se na výhře 6:1 podílel dvěma brankami a jednou asistencí. Poté co v létě podstoupil operaci kyčle, se konečně cítí být zpátky v plnohodnotné formě.

"Bylo těžké se po operaci vrátit. Momentálně se však cítím opravdu dobře. Vrátila se mi rychlost," pochvaloval si v rozhovoru pro NHL.com Krejčí, který loni v červnu podstoupil druhou operaci kyčle.

"Věděl jsem, že forma přijde. To samé jsem zažil už v sezoně, kdy byla olympiáda 2010. Cítil jsem se při ní dobře, vrátil se a všechno šlo podle plánu. Před probíhajícím ročníkem jsem věděl, že se do plnohodnotné formy v říjnu nebo listopadu nedostanu. Jsem rád, že jsem zase zpátky a můžu se soustředit na hru," řekl rodák z Českého Šternberku.

Krejčího skvělý výkon v utkání s Red Wings potěšil i trenéra Medvědů Bruce Cassidyho. "Bylo příjemné vidět, že se střelecky prosadil, protože obvykle volí přihrávku. Pravděpodobně by vám řekl, že dneska mohl vstřelit čtyři branky. Podle mě takové utkání potřeboval," pochválil svého svěřence kouč Bruins.

VIDEO: Podívejte se na Krejčího výjimečné představení proti Detroitu

Krejčí se dvakrát prosadil už v první třetině, kterou Boston ovládl 4:0. "V prostřední části jsem se párkrát přiblížil hattricku. Bylo by fajn, kdyby se mi povedl," podotkl Krejčí. "Proti Detroitu šlo o velmi důležitý souboj, obzvlášť poté, co jsme v pondělí podlehli Ottawě," doplnil.

Třicetiletá opora Bruins si v sezoně v 67 zápasech připsala 46 bodů za 18 branek a 28 asistencí. Téměř polovinu gólů, osm, vstřelil Krejčí v posledních 18 duelech. Jedním z faktorů podepisujících se na Krejčího aktuální formě je i jeho parťák z útoku a krajan David Pastrňák.

"Myslím si, že David si hru s Pastrňákem na křídle užívá. Komu by se to nelíbilo? Jde o dynamického hráče, který každý večer nastupuje s velkou dávkou energie. Skvěle napadá. David někoho takového na křídle potřebuje. Hráče, který najede do obranného pásma soupeře, když vyhodíme puk. Některé puky potřebujeme získat nazpátek," uvedl Cassidy.