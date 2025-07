Francouz o nastavení hlavy: Co když dítě hází raketou? Proč rodiče nabádají k podvodům?

Když šel na led a čelil McDavidovi s Draisaitlem, byl nervózní, ale usmíval se. „Bral jsem to jako privilegium,“ hlásí Pavel Francouz, který při své práci s mladými sportovci, nejen hokejisty, může čerpat i ze svých bohatých zkušeností.

Třeba když si správně nastavil hlavu při finále Stanley Cupu v roce 2022. Jeho kolega v podcastu Vopálka také hrával hokej, i když ne na vrcholné úrovni. Ale může těžit z dlouholeté praxe, při níž koučuje nejen sportovce, ale i vrcholné manažery.

V dalším dílu seriálu Branky, děti, rodiče zevrubně popisují, jak pracovat s dětskou psychikou a že i hlava se musí trénovat. Stejně jako tělo. Poradí, jak dítě ze sebe může setřást nervozitu, v ideálním případě dechovým cvičením.

„Dech je základ. Ale setkávám se i s tím, že někdo řekne: No jasně, dechové cvičení, ale ono nefunguje! Tak se zeptám: Jak často to děláš? On odpoví: Zkusil jsem to dvakrát. Tak se mu snažím vysvětlit, že pokud jenom dvakrát zkusí vystřelit na bránu nebo přehodit tenisák přes síť, asi mu to moc nepůjde… Tohle není o ničem jiném. Je to o systematickém přístupu a o čase. Čím víc budu trénovat, tím spíš se dostanu na vrchol. A s hlavou a mentalitou je to stejné,“ hlásí Vopálka.

S Francouzem, jenž kvůli zdravotním potížím musel ukončit kariéru už ve 33 letech, popisují rovněž reakce, s nimiž se setkávají. „Vidím kolem sebe, že i lidi, do kterých bych to neřekl, najednou začínají bádat, jak to všechno funguje a jak být v životě šťastní,“ vnímá vítěz Stanley Cupu, jenž v NHL odchytal 73 zápasů, že doba je složitá a lidé se v ní potřebují zorientovat.

Občas se však setkávají i s nedůvěrou. „Mě tady přece nebude nějaký čaroděj čtvrté kategorie vykládat, jak mám vést svoje svěřence nebo svoje dítě,“ připouští Vopálka, že někteří trenéři nebo rodiče si nechtějí nechat poradit. Uvítali by tedy v tomto směru větší osvětu.

O tom všem promluví Francouz s Vopálkou v dalším díle podcastu Branky, děti, rodiče z dílny iSport.cz. Vedle Šárky Strachové, tradiční průvodkyně, je vyzpovídal i Zdeněk Janda, dlouholetý redaktor deníku Sport.

