Hossova kariéra v ohrožení?! Trápí ho neobvyklá alergie na výstroj

Prominentní žurnalista Elliotte Friedman přišel s informací, že s problémem se útočník Blackhawks potýkal už v průběhu sezony a musel být pod lékařským dohledem. V rozmezí týdnů vždy musel podstupovat krevní testy, které měly odhalit, zda-li léčba nemá negativní vliv na hráčovo zdraví.

Nicméně těžko říct, jak horké to s jeho hokejovým koncem skutečně je. Trojnásobný vítěz Stanley Cupu má smlouvu ještě na čtyři sezony a nic nenasvědčuje tomu, že by se něco mělo měnit. Ani rozšiřovací draft ho neohrozí.

Sám hráč i jeho agent Rich Winter odmítli situaci komentovat, Hossa ale údajně zatím nevypadá, že by chtěl pověsit brusle na hřebík. „S tréninkem začal před dvěma týdny a vypadal dobře naladěný," informoval na twitteru redaktor deníku Šport Tomáš Prokop.

