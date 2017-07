Čech Safin si zkusil barvy Edmontonu. Zámořské hráče učil rusky

Po mnoha letech v uplynulém ročníku vybojoval Edmonton účast v play off a ukázal, že se do bojů o Stanley Cup hodlá pravidelně vracet. Dobrá zpráva pro Ostapa Safina, českého hokejistu, kterého si Oilers před pár dny vybrali na draftu ve 4. kole ze 115. pozice. Tým kolem superhvězdy součanosti Connora McDavida má velké cíle a rodák z Prahy by jednou mohl být u jejich plnění.