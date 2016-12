Naši hráči začínají ukazovat to, co umí, lebedí si zlínský Šťastný

Pro trenéra Martina Hamrlíka je vedle reprezentanta Roberta Říčky nejcennějším hráčem do nového systému hry, který s kolegou Robertem Svobodou razí. Dnes proti Plzni přidal David Šťastný k poctivé dřině také produktivitu. Gólem a asistencí přispěl k pokoření Plzně 3:1. „Musíme furt pokračovat v tom, co jsme začali a v čem jsme se zlepšili,“ nabádal útočník PSG Zlín.

Popište změnu zlínského stylu pod novými trenéry Hamrlíkem a Svobodou.

„Chodíme do soupeře aktivněji, napadáme. Snažíme se o to i venku. Kluci během reprezentační pauzy hodně potrénovali. Neodrazí se to hned, ale asi z toho budeme těžit ke konci sezony. Já jsem měl nějaké šrámy, tak jsem se toho moc neúčastnil.“

Sedí vám tahle strategie?

„Mně zrovna jo. Jsem takový bruslařský typ, vyhovuje mi to.“

Ten gól jste vyloženě dotlačil, co?

„Poprvé jsem dorážel jen tak z otočky. Puk se ke mně odrazil od betonů zpátky, stáhl jsem si ho a dával si pozor, abych nepřestřelil.“

Do té doby vám přesilovky nešly…

„Trošku nám vadilo, že nám úplně nefungovaly. Říkali jsme si, že musíme střílet a střílet, mít pohyb. A nějak to nešlo. Přesilovky by měly v zápase pomáhat. Naštěstí to tam nakonec padlo. Pro naše sebevědomí a psychiku je to dobrá výhra, ale nic nekončí. Musíme furt pokračovat v tom, co jsme začali a v čem jsme se zlepšili. Zatím se pořád díváme pod sebe. Nikam jinam.“

Cítili jste, že jste v zápase lepší?

„Nějaký tlak tam byl. Věděli jsme, že Plzeň k nám nepřijede s tím, že nás bude hodně napadat. Asi šlo vidět, že jsme víc tlačili. Ale museli jsme si dávat pozor na jejich protiútoky. Myslím, že od druhé třetiny jsme hráli líp. Určitě nám pomohly výhry nad Vary a Kometou. Vrátila se nám pohoda a hráči začínají pomalu ukazovat to, co umí.“

Při poslední akci jste mohl pálit do prázdné brány, ale Michal Popelka vám nepřihrál a trefil tyčku. Byl jste naštvaný?

„Přál jsem Popelovi, aby dal gól. Ale když jsem viděl, že se netrefil, tak jsem si říkal, že mi to mohl dát a kdybych proměnil, mohl mít aspoň nahrávku. Asi byl lehce zklamaný, že to neproměnil. Ale to se stává. Vyhrálo se. Horší by bylo, kdyby nedal a oni vstřelili z protiútoku gól.“

