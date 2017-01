Posila z Ruska? Kovář tvrdí, že ho chtěla Kometa. Ta to popírá

V ruském Čerepovci trochu sešel z očí, nemluvilo se o něm. Ale v lednu hokejový brankář Jakub Kovář zářil. Podprůměrný tým držel nad vodou s úspěšností 94,3 procent zákroků a získal si pozornost klubů z české extraligy, které sondovaly, jestli by nedostal zelenou odejít na play off do extraligy. Kovář v rozhovoru pro páteční deník Sport tvrdí, že o něho měla zájem brněnská Kometa. Její šéf to nicméně rezolutně popírá.