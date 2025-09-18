Radši budu vyhrávat 10:9, než si hrát na čísla, tvrdí gólman. Kočovný cirkus mu skončil
Malý krok, ovšem na olomoucké poměry významný. Urvat dvakrát v řadě tři body je pro hanácký klub svátek, jaký si naposledy užili loni v říjnu. Tehdy srazili v domácí sérii Spartu, Hradec a Třinec. Konec sezony však známe, přišel strach o bytí a nebytí v prolínačce s Jihlavou. Co čekat nyní od kumpanie, která po nedělní extraligové výhře 4:2 v Karlových Varech položila ve středu Kladno 4:1?
Tenhle tým musíte ocenit, nebo mu aspoň přát za způsob vzdoru proti ostatním chrtům. Zatímco na Hané si dál jedou svoje ve skromných podmínkách na místě, jež vás vizuálně vrací do 90. let, všude jinde navyšují rozpočty do historických výšek, zvedají ambice, cíle a i plat. Olomouc hraje, aby se zachránila. Takový je na ni pohled. „Je to náročnější, když vidíte, že každý tým přivede spoustu hodně kvalitních hráčů,“ říká k tomu brankářská jednička Matěj Machovský, na nějž šlo zatím v nejvyšší soutěži nejvíc střel. Má taky nejvíc zásahů.
Středeční bitva se odvíjela přesně podle očekávaného scénáře. Mora ani nemohla mít jiný. Nefalšovanou pracovitostí, převahou ve fyzických soubojích získat půdu pod nohama, říkat aktivitou si o fauly, využívat šance. Jinými slovy: týmovou prací přetlačit ambiciózního hosta, který v létě pořizoval zahraniční akvizice v elitní švýcarské či švédské lize, najímal zavedené tuzemské borce. Na oplátku očekává výtah do vyšších pater.
Jenže to se neděje i z toho důvodu, že Kladnu trvá sehrávka a zřejmě ještě dlouho bude. Nasypat tolik prostředků do posil, a pak vidět takovou nemohoucnost, to nechcete. Problém Rytířů netkví jen v hledání souhry a ideálních vazeb. Je to to samé, co poznaly studené Pardubice den předtím v Budějovicích. Pokud do toho nedáte vše a druhý ano, není podstatné, koho máte na soupisce.
Týmová práce především
A jsme u toho. U největší olomoucké zbrani. U jádra týmu, které je dlouho pospolu. Mezi členy téhle smečky fungují i jiná propojení než stejně barevný úbor. Rytíři se nechtěli tolik umazat, se sázkou na hokejovou krásu bez nadstavby neuspěli, domácí box out fungoval bezvadně. „Sázíme na týmovou práci, mužstvo je dlouho pospolu, víme, co od sebe čekat. Musíme vyhrávat zápasy bojovností, extra hezký hokej asi hrát nebudeme. Dát pár gólů a snažit se jich dostat co nejméně,“ popisuje to bez obalu a trefně Matěj Machovský.
On je naprosto zásadní postavou souboru, který po hromadě let opustil Jan Tomajko a převzal Róbert Petrovický. Někdo hovoří o ztrátě nyní svazového kouče, jiný o potřebě čerstvého vzduchu z trenérského můstku. Hanáci navíc v létě přišli o Michala Kunce, jenž se výkony v „plecharéně“ vyšvihl až ke smlouvě v NHL s Utahem.
Z řady logických důvodů byli před sezonou pasováni na poslední místo tabulky. Na čtrnácté příčce jste našli Hanáky i v tipu deníku Sport. S dovětkem v podcastu Zimák, že tým nemusí vystartovat nutně špatně, ale že v průběhu sezony přece jen povyskočí finančně lépe situované kluby, které si budou moci v případě nutnosti dovolit posily. Nikoli kusovky, nýbrž adepty na to stát se rozdílovými hráči v kritické části sezony. Dosadili byste si sem i Olomouc? Nebo trochu jinak: Nepovede si zle, ale jiní na tom budou ve vyrovnaném ročníku o fous líp. „Ať si nás všichni pasují na baráž, ta se stejně hraje až v dubnu. Pokud nás lidi budou podceňovat, pro nás jen dobře,“ reaguje Machovský.
Ve svých 32 letech může být na vrcholu sil. Během angažmá v Plzni, na Spartě, v Hradci či Vítkovicích posbíral dostatek zkušeností. Pozitivních i trpkých. Často se ocitl pod silným tlakem okolí, osud „odepisované“ Olomouce do značné míry stojí na jeho výkonech. Od toho je tady a nikdo jiný než on neví víc, že potřebuje vyhrát maximum vyrovnaných zápasů a vyloženě ukrást několik dalších, v nichž bude Mora horší.
Machovský: Gólmanská čísla nic nevyhrávají
Jindy a jinde by se mohl ohlížet na své statistiky, odrážet se s nimi k zajímavým štacím. Na to v Olomouci zapomeňte. Dobré je, že si to Machovský plně uvědomuje. „Pro nás je nejdůležitější výhra,“ vystřelí. „Kdybychom měli vyhrát 10:9 a vzít si tři body, klidně budu hrát takhle, je mi to úplně jedno. Na gólmanská čísla se nic nevyhrává. Hlavně posbírat tři body, podzim bude náročný,“ uvědomuje si na extraligové poměry drsný režim tří partií týdně.
Určitě přijdou i utkání, v nichž by se opavský rodák mohl postavit na hlavu, čapat jako Hašek v Naganu a s rozdělením bodů stejně nic nesvede. Hanáci musí vychytat, aby si všechny složky sedly v načasování formy a mančaft vozil body i z venku, což bývá letitým problémem. „Ono to jde jedno s druhým, kluci někdy pomůžou mně, někdy já jim. V tomhle si musíme vyhovět, hokej je týmová hra. Určitě se to zlepšuje, trenéři s klukama pracují. Až se vše ustálí a zůstaneme zdraví, hra bude lepší,“ věří strážce brankoviště.
Nedělní triumf ve Varech může posloužit jako vzor pro venkovní bitvy, ten s Kladnem pro domácí. „Pokud budeme takhle hrát po celých 60 minut, máme šanci vyhrát víc zápasů,“ je si jistý.
Jako normální lidi
Zatímco napoprvé v Třinci Olomouc i přes velmi solidní úvod schytala osmičku – do velké míry kvůli binci a chaosu ve slotu a kolem něj – v dalších kolech nastalo zlepšení. „Většina gólů padá z předbrankového prostoru a pokud máte silný domeček, druhý tým se hůř prosazuje. Musí střílet z větší dálky, což je pro gólmana jednodušší, než když hasí těžké střely z mezikruží nebo dorážky,“ plynule přešel k hodnocení setkání s Kladnem. „Kluci tomu dali úplně všechno,“ chválil.
I když jednu mouchu přece jen našel při snížení Rytířů na 1:3 v poslední třetině. Svou chvilkovou nespokojenost dal zkušený brankář okamžitě najevo. „Po třetím gólu jsme přestali hrát, to mi trochu vadilo. Nemůžeme si to dovolit. Musíme hrát naplno šedesát minut, i kdyby to bylo 5:0,“ zdůraznil.
Při jeho větách získáte pocit, že nástupce oblíbeného Branislava Konráda si na hokejovou i na Olomouc jako město a její lidi zvykl a že je tu rád coby ukotvená součást týmu. „Je příjemnější vytvořit si tu zázemí, a když s mou paní víme, že si tu můžeme najít normální bydlení, žít jako normální lidi a ne jako nějaký kočovný cirkus. Z tohoto pohledu je to skvělé. Stejně jako dát si s týmem celou letní přípravu. Zažít ji společně je plus,“ netají Matěj Machovský. Sumář řady plusů má ve výsledku přinést, aby sérii s šampionem Maxa ligy hrál tentokrát někdo jiný.
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|4
|4
|0
|0
|0
|14:5
|12
|2
Č. Budějovice
|4
|3
|0
|0
|1
|14:8
|9
|3
Vítkovice
|4
|2
|1
|0
|1
|13:9
|8
|4
Plzeň
|4
|2
|0
|1
|1
|11:10
|7
|5
Třinec
|4
|2
|0
|0
|2
|15:11
|6
|6
Pardubice
|4
|2
|0
|0
|2
|14:10
|6
|7
Sparta
|4
|2
|0
|0
|2
|9:8
|6
|8
K. Vary
|4
|2
|0
|0
|2
|12:12
|6
|9
M. Boleslav
|4
|2
|0
|0
|2
|6:9
|6
|10
Olomouc
|4
|2
|0
|0
|2
|11:15
|6
|11
Kladno
|4
|1
|0
|1
|2
|6:9
|4
|12
Liberec
|4
|1
|0
|0
|3
|9:13
|3
|13
Litvínov
|4
|1
|0
|0
|3
|6:13
|3
|14
Mountfield
|4
|0
|1
|0
|3
|10:18
|2
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž