Reprezentace se v žebříčku posunula, vedou Španělé. O co půjde během příštího srazu?
Čeští fotbalisté se v novém vydání žebříčku reprezentací FIFA posunuli o dvě příčky na 39. místo. Do čela pořadí národních týmů poskočilo Španělsko, první místo po více než dvou letech opustila Argentina. FIFA zveřejnila zářijový žebříček na svém webu.
Český tým se vrátil na 39. místo, kde figuroval před propadem v minulém vydání. Svěřenci trenéra Ivana Haška odehráli v září tradičně dva zápasy. Nejprve v utkání kvalifikace mistrovství světa zvítězili v Černé Hoře 2:0 a poté v přípravném duelu v Hradci Králové remizovali se Saúdskou Arábií 1:1. Oproti předchozímu vydání připsali téměř osm bodů.
Argentina vedla žebříček od zlata z posledního mistrovství světa v prosinci 2022 a následného pořadí předloni v dubnu. Tým okolo hvězdy Lionela Messiho klesl až na třetí příčku, na druhou pozici se posunula Francie.
Do čela se poprvé po 11 letech dostali úřadující mistři Evropy Španělé. Pořadí na „medailových“ pozicích je nicméně velmi vyrovnané. Noví lídři žebříčku mají na druhou příčku náskok necelých pěti bodů, Francii a Argentinu od sebe dělí méně než bod.
V říjnu čekají českou reprezentaci opět dvě utkání. Listopadové vydání žebříčku bude klíčové pro nasazení týmů při losu play off o mistrovství světa. Český tým v propočtech aktuálně figuruje na rozmezí druhého a třetího koše. Celky v prvních dvou koších budou mít pro semifinále baráže výhodu domácího prostředí.
Do play off o šampionát projdou týmy z druhých míst ve skupinách v evropské kvalifikaci a čtyři vítězové skupin Ligy národů. Haškovi svěřenci sice ještě stále mají naději na prvenství ve skupině a přímý postup, šance však vzhledem k červnovému debaklu 1:5 na hřišti lídra tabulky Chorvatska není příliš vysoká.
Pořadí fotbalových reprezentací v žebříčku FIFA k 18. září
(v závorce předchozí umístění):
1. (2.) Španělsko 1875 b., 2. (3.) Francie 1871, 3. (1.) Argentina 1870, 4. (4.) Anglie 1820, 5. (6.) Portugalsko 1780, 6. (5.) Brazílie 1762, 7. (7.) Nizozemsko 1754, 8. (8.) Belgie 1740, 9. (10.) Chorvatsko 1714, 10. (11.) Itálie 1710, 11. (12.) Maroko 1706, 12. (9.) Německo 1704, 13. (14.) Kolumbie 1692, 14. (13.) Mexiko 1688, 15. (16.) Uruguay 1674, 16. (15.) USA 1670, 17. (19.) Švýcarsko 1648, 18. (18.) Senegal 1645, 19. (17.) Japonsko 1640, 20. (21.) Dánsko 1628, ...39. (41.) ČESKO 1500, 80. (77.) Černá Hora 1314, 136. (141.) Faerské ostrovy 1094, 200. (199.) Gibraltar 827.