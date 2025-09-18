Předplatné

Kotal: Z výkonu Slavie jsem na rozpacích, zápas neměla pustit. V intenzitě vyniká

Velká komplikace na začátek, Slavia byla nadšená sama ze sebe. Mbodji mužem zápasu?
Expert deníku Sport a iSport.cz Václav Kotal
Lukáš Provod v utkání proti Bodö
Jindřich Staněk chytil penaltu proti Bodö
Lukáš Provod během utkání proti Bodö
Slavia ztratila slibné vedení 2:0 a s Bodö jen remizovala
Ale nakonec inkasovali i druhý gól
Jonáš Bartoš
Liga mistrů
Slávistický vstup do ligové fáze Ligy mistrů proti norskému Bodö/Glimt (2:2) ocenil Václav Kotal (72) z hlediska nasazení a tempa, v některých aspektech hry ale našel u českého mistra rezervy. Především v proměňování šancí a faktu, že výborně rozjetý zápas domácí nedohráli do tříbodového konce. „Dostat gól v poslední minutě je obrovská škoda,“ zmiňuje v hodnocení pro deník Sport a web iSport někdejší trenér fotbalistů Sparty, Jablonce, Brna či Hradce. 

Jak se vám líbil vstup Slavie do ligové fáze Ligy mistrů?
„Jsem z toho výkonu trošku na rozpacích. Slavia nepodala optimální výkon, samozřejmě to bylo dané také kvalitou soupeře. Ale takhle rozehraný zápas by měla zvládnout.“

Co měla udělat lépe?
„Stoprocentně zlepšit koncovku, bylo tam dost příležitostí. Dala krásné góly po nahrávkách Provoda. Škoda třeba střely Douděry nebo tyčky Provoda a Schranzovy šance v úplném závěru. V takové soutěži nemáte deset šancí, něco by se proměnit mělo, Slavia určitě mohla zvýšit na 3:1. To byla obrovská škoda, takové klíčové momenty rozhodují, musíte být efektivní. Norové byli ale

