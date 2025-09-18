Liverpool slavil a Simeone neustál reakci fanoušků: Urážky celý zápas, jsem jenom člověk
Pět zápasů, pět výher a vždy drama až do úplného konce. Všechny vítězné góly Liverpoolu v této sezoně padly až po 83. minutě. Naposledy kouzlo anglických šampionů odneslo Atlético Madrid, které v Lize mistrů na Anfieldu prohrálo 2:3 brankou Virgila van Dijka z 92. minuty. Následné oslavy a provokace fanoušků trenér soupeře Diego Simeone nevydržel, pustil se do nich a viděl červenou kartu. „Není jednoduché schytávat urážky celý zápas. Lituju toho, ale jsem jenom člověk,“ popisoval rozmíšku s tribunou v samém závěru.
Jeho tým dokázal proti náročnému soupeři dotáhnout dvougólové manko a už to vypadalo, že si z jednoho z nejtěžších zápasů odveze velmi cenný bod. Nakonec ale i přes obrovskou snahu musel emotivní Argentinec zkousnout hořkou porážku a neudržel se.
Po výborné hlavičce kapitána van Dijka z nastavení stadion explodoval a fanoušci za hostující lavičkou svou radost vmetli do tváře realizačnímu týmu Atlética, v čele se Simeonem.
Televizní kamery jasně zachytily, jak se celá tribuna nahrnula přímo k němu a vysmívá se vášnivému kouči přímo do tváře. Jeho směrem pak jistě letěla i řada peprných slov a to už trenér „Colchoneros“ neustál a vydal se směrem k divákům, aby si s nimi celou věc vyříkal. V tu chvíli okamžitě zasáhli pořadatelé a nedovolili rozvášněným aktérům bližší kontakt.
Za nepřiměřenou reakci ovšem Simeone o pár vteřin později viděl zaslouženou červenou kartu.
„Urážky mým směrem létaly celý zápas, ale já musím být ten, kdo všechno vydrží. Nadávky, gesta… Uráží vás celý zápas, ale vy nemůžete říct nic, protože jste trenér,“ vysvětloval výbuch v samém závěru.
„Moje reakce není omluvitelná, ale nedokážete si představit, jaké to je, být terčem urážek 90 minut v kuse. Po třetím gólu jsem se otočil a posměšky pokračovaly. Jsem jenom člověk,“ popisoval situaci, jenž předcházela roztržce přímo za střídačkou.
„My trenéři bychom měli být nositelé hodnot a stejně jako bojujeme proti rasismu bychom měli bojovat i proti urážkám, které musíme neustále snášet. Doufám, že Liverpool se v tomto ohledu polepší a identifikuje a potrestá toho fanouška, který to udělal,“ doplnil horkokrevný Jihoameričan.
Liverpool – králové nastavení
Že si domácí fanoušci museli výhru pořádně užít, je jasné, a Liverpool v tomto ohledu zažívá vskutku výjimečnou sezonu. V prvních pěti utkáních sezony totiž pokaždé slavil tři body a rozhodující trefu si přitom svěřenci Arneho Slota pokaždé schovali až do úplného závěru.
„Atlético má úžasnou mentalitu a vždycky dokáže najít cestu zpět do zápasu, což znovu prokázali. Dobrá zpráva je, že naše mentalita je úplně stejná,“ chválil trenér Liverpoolu svůj tým.
A vítězné nastavení Reds je opravdu nevídané. Při rozhodujících gólech úvodních pěti klání anglických mistrů ukazovaly hodiny postupně 88, 90+10, 83, 90+5 a 90+2. Bez nadsázky se tak dá říct, že Liverpool se opravdu nikdy nevzdává a vždy dokáže najít cestu za vítězstvím.
Holandský trenér by ovšem občas uvítal i klidnější závěr utkání. „Měli jsme řadu šancí, abychom přidali třetí branku, ale znovu jsme ztratili dvojgólové vedení, takže určitě ještě máme co zlepšovat,“ uvědomuje si nedostatky.
Vzhledem k okolnostem ale převládala i na jeho straně spokojenost. Navíc když si tuto památnou výhru mohl užívat přesně v den svých 47. narozenin.
„Druhý rok po sobě jsem oslavil narozeniny při zápase Ligy mistrů a hráči mi dali krásné dárky, protože jsme oba zápasy vyhráli,“ zubil se po vydřeném triumfu. „Chtěl bych ale požádat, aby to UEFA příští rok udělala jinak a já mohl slavit s rodinou a přáteli,“ vtipkoval Slot na tiskové konferenci.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Paris SG
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|2
Saint Gilloise
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3
Bayern
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|4
Arsenal
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|4
Inter Milán
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|6
Karabach
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|7
Liverpool
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|8
Real
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|9
Tottenham
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|10
Dortmund
|1
|0
|1
|0
|4:4
|1
|11
Juventus
|1
|0
|1
|0
|4:4
|1
|12
Bodo/Glimt
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|13
Slavia
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|14
Olympiacos
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|15
Pafos
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|16
Barcelona
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|16
Newcastle
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|16
Neapol
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|16
Manchester City
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|16
Galatasaray
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|16
Frankfurt
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|16
Leverkusen
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|16
Monaco
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|16
Club Brugge
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|16
FC Kodaň
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|16
Sporting
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|16
Kajrat
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|28
Atlético
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|29
Benfica
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|30
Marseille
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|31
Villarreal
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|32
Chelsea
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|33
Eindhoven
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|34
Bilbao
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|34
Ajax
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|36
Atalanta
|1
|0
|0
|1
|0:4
|0
- Osmifinále
- Play-off