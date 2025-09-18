České zklamání v oštěpu: Vadlejch i nový svěřenec Železného skončili na MS poražení
Nové pořádky v českém mužském oštěpu zatím úplně nefungují. Alespoň z pohledu vrcholné akce. Po rozchodu Jakuba Vadlejcha s trenérem Janem Železným letošní světový šampionát nevyšel ani dlouhodobé české jedničce, ani novému Železného svěřenci Níradži Čoprovi. Vadlejchovu sezonu i mistrovství světa poznamenalo zranění v průběhu roku, Indovi se v den D nesešlo to, co mělo. Výsledkem je pro Čecha 11. místo, Ind skončil jen o tři příčky výš. Vítězem prestižní disciplíny je Keshorn Walcott.
Soutěž oštěpařů na světovém šampionátu v Tokiu měla několik favoritů, mezi nimi byli rozhodně Níradž Čopra, lídr oštěpařských sezonních tabulek Julian Weber, nebo třeba Anderson Peters z Grenady.
Už první pokusy ukázaly, že medaile bude vysoko. Weber jako první na řadě předvedl pokus k 85 metrům (83,63 m). Ale další oštěpaři zahájili ještě lépe. Američan Curtis Thompson předvedl daleký hod 86,67 m a další se nenechali zahanbit. Ind Sachin Yadav 86,27, Peters 84,59. Jen Jakub Vadlejch nemohl být se svým prvním hodem spokojený, jeho oštěp dolétl pouze na metu 78,71 metru.
Druhá série tak slibovala další velkolepou podívanou. Weber vylepšil svůj předchozí výkon, ale 86,11 v tu chvíli stačilo jen na průběžné čtvrté místo. Peters se ještě zlepšil a výkonem 87,38 se dostal do průběžného vedení.
Jeden z velkých favoritů Níradž Čopra začal pozvolněji, prvním pokusem to bylo 83,65, ve druhém něco přidal, ale bylo to stále jen 84,03 a nemedailová pozice.
Druhý pokus se českému oštěpaři vůbec nepovedl, a tak si raději při něm připsal přešlap. Svěřenec Miroslava Guzdeka se ocitl na předposledním místě. Naopak olympijský vítěz z roku 2012 Keshorn Walcott, který házel po něm, druhým pokusem zamířil rovnou na první příčku (87,83 m).
Při třetích pokusech Weber přešlápl, Čopra jej pak napodobil, i když on, na rozdíl od Němce, přešlápl úmyslně.
Ani třetí pokus Vadlejchovi po technické stránce nevyšel. Už ve chvíli, kdy vypustil oštěp z ruky, mu bylo jasné, že to dobré nebude. Zařval: „Ne!“, pak se chytl za hlavu a pokus, který byl ještě horší než ten první, si ani nenechával změřit. Tento jeho výkon znamenal, že pro něj po třech pokusech závod mistrovství světa skončil a celkově mu patří 11. místo.
„Dneska nebyl můj den, což je vidět. Zkrátka to tam nebylo. Chyběla tomu délka. Necítil jsem se vůbec špatně. Ale rozběhl jsem se, byl jsem zvyklý, že nohy bývaly přede mnou a ony byly najednou za mnou. Neslučovalo se to s délkou, kterou jsem potřeboval hodit,“ přiblížil příčinu nezdaru rodák z Prahy.
Současně se ale snažil být pozitivní. „Jsem rád, že jsem se nějak dal do kupy a můžu přípravu na další sezonu začít zdravý.“
Hrubá ve finále díky skokům na první pokus
Soutěž ale pokračovala i bez Čecha, čtvrté pokusy znamenaly zlepšení pouze pro Poláka Dawida Wegnera (83,03) a hlavně pak pro Walcotta, jenž přidal 33 centimetrů a soutěž vedl hodem dlouhým 88,16 metru.
Pátý pokus přinesl velké zklamání Čoprovi, který se při něm jen překulil přes odhodovou linii, sundal si bederní pás, kterým si následně překryl hlavu. Obhájce titulu se nedostal ani do fáze, kdy by mohl házet poslední sérii pokusů a s trenérem Železným tak mají o čem přemýšlet.
Medaile si tak rozdělila trochu překvapivá sestava, hlavně co se týče té bronzové, kterou získal Američan Curtis Thomspon (86,67 m), jemuž ve světovém rankingu patřilo před MS až desáté místo. Stříbro si do Grenady odveze Peters (87,37) a titul slaví muž, který poprvé překvapil svět na Hrách v Londýně 2012 Keshorn Walcott. Zlato má atlet z Trinidadu a Tobaga za hod dlouhý 88,16 metru.
Kvalifikaci výšky absolvovala šestý den šampionátu Michaela Hrubá. Ta si na první pokus poradila s výškami 183, 188 i 192 cm a díky tomu si zajistila postup do nedělního finále.
„Je hezké vidět, že to po dlouhé době dopadlo dobře. Nechci se ale nechat uchlácholit, už jednou se mi stalo, že jsem postupovala z prvního místa, ale nedopadlo to,“ je stále nohama na zemi česká výškařka.