Procházka jede do Vegas. Antidopingovce se to nebude dobře poslouchat, vtipkoval o specialitě
Tradiční pivo na letišti a nasedat směr Las Vegas. Elitní český MMA zápasník Jiří Procházka se dnes vypravil na dlouhý let do nevadské pouště, kde se ve slavné T-Mobile aréně utká v UFC s elitním Američanem Khalilem Rountreem Jr. Na terminál dorazila sestava BJP svorně s širokým úsměvem a oholenými hlavami. Utkání proběhne až 4. října. Nejlepší český bijec odlétá s předstihem, aby se srovnal s časovým posunem.
V jaké náladě odlétáte?
„Teď po ranním tréninku, jednom z posledních těžších kondičních tréninků v Česku, jsem naladěn skvěle. Mám z toho radost. Hlavně jsem mohl začít den čistě tréninkem a ne nějakými druhotnými věci.“
Je to součást rituálů, dát si před odletem ještě trénink?
„Jel jsem zkrátka podle programu. Teď už vše dělám jen s ohledem na nadcházející zápas. Proto jsem si ještě dal trénink a včera výběh.“
Jak moc váš potěšilo, že jste se nakonec všichni týmu oholili do toho bojového účesu?
„U některých to vypadá docela srandovně. (směje se) Hlavně u Martina (Karaivanova), ten to má po dlouhé době. Já sám jsem si chtěl hlavu oholit už dlouho. Akce z minulého týdne, kdy jsem předával charitativní dar na brněnskou kliniku onkologie, mi připomněla minulý zápas. Tehdy jsem si taky hlavu oholil na podporu fanynky Ashley, která bojuje s rakovinou. Jsem šťastný, že můžeme vyrazit v týmovém kroji, tedy spíše hlavo-kroji.“ (směje se)
Násobí to sílu týmu?
„Ano. Minimálně nás to zase víc morálně spojuje. Vím, že se o ně můžu opřít, náš fokus jde jedním směrem.“
Přibalil jste si na cestu něco speciálního?
„Tenhle batoh mám plný zápisků k zápasu a pár knížek. Jinak nic speciálního. Snad něco ze suplementace. Zařadil jsem pár netradičních věcí. Antidopingovce se to nebude dobře poslouchat... Mám s sebou třeba extrakt z mravenců a další přírodní věci. Všechno to bylo maximálně testováno, abych měl jistotu, že je vše čisté.“
K čemu slouží extrakt z mravenců? O tom jsem nikdy neslyšel.
„Doporučili mi to odborníci. Je to přímo z Japonska, kde tím podporují imunitu, dodává to zinek a posiluje to přirozenou agresi. Má to velké benefity na vitalitu těla.“
Kolik stránek poznámek jste věnoval tomuto zápasu?
„Sbírám je od začátku letošního roku. Každý rok si koupím nový objemnější diář, kam si zapisuji hlavní myšlenky z každého dne a nejdůležitější úkoly, které musím splnit do dalšího tréninku. Pak taky body, co bylo dobře a co špatně z každého tréninku.“
Jak často to pak studujete?
„Na konci týdne. Ohlédnu se, jak co vyšlo a zda jsem dodržel slovo, v čem jsem chtěl, a co je třeba změnit.“
Co vás čeká po příletu v Las Vegas?
„Aklimatizace. Sleduji východy a západy slunce. Přiletíme tam večer, takže musíme být v posledním letu po přestupu vzhůru, abychom šli dobře spát. Ještě bude čtvrtek večer, když dorazíme. V pátek se lehce rozhýbáme, přes víkend zrelaxujeme a příští týden doladíme poslední tréninky.“
Posledně vás ve Vegas fanoušci zastihli v noci před turnajem, jak jste si byl obhlédnout arénu. Plánujete tam opět po nocích chodit?
„Není to potřeba. Půjdeme se tam podívat normálně, možná zajdeme na hokej, když přijde nějaká pozvánka. Hlavní bude držet se v dobré náladě a být v nejlepší kondici. Proto bude klíčové dobře podchytit přílet a srovnat jet lag.“
Kdy pak přichází ten zlom z dobré nálady na fokus směřovaný přímo na boj?„Fokus na boj v sobě mám už měsíc a půl. Není čas na žádné hrátky. Neberu to nějak uvolněně, nedělám si z toho srandu. To u mě nikdy nebylo. Jsem rád, že jsem najel na můj starý fokus, kdy je potřeba bojovat jako o život na každém tréninku a při každém rozhovoru se vyjadřovat přesně, jak chci. Beru to vážně, ale zároveň s lehkostí. Snažím se o balanc.“