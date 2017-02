VIDEO: Sparta doma potupila Kometu, Liberec vede ligu o 9 bodů

Boleslav vyhrála díky druhé třetině

Mladá Boleslav porazila Dynamo i počtvrté v sezoně. Po vyrovnané první třetině se Středočechům vydařila prostřední část, ve které vstřelila čtyři branky. Východočeši se ke slovu dostali až v závěru zápasu, ale dvě branky na zvrat nestačily. Zatímco hosté tak vyhráli čtvrté utkání v řadě, domácí popáté za sebou prohráli.

Góly Domácí: 02:47. Rolinek, 55:06. Bárta, 56:17. Rolinek Hosté: 09:04. Klepiš, 24:40. Kučný, 25:34. Pabiška, 30:59. Pabiška, 34:04. Pacovský, 59:22. Urban Sestavy Domácí: J. Hübl (Martin Růžička) – Chaloupka, Trončinský, Schaus, Ovčačík, Havlík, Zajíc, Nedbal – P. Sýkora, Špirko, Rolinek – J. Sýkora, Tomášek, Hubáček – Beran, Nahodil, Bárta – Starý, T. Kaut, M. Kaut – Kusý. Hosté: Maxwell (Halász) – Stříteský, Kučný, Kurka, Hanzlík, Hrdinka, Holub, Štich – Hyka, Musil, Lenc – Orsava, Klepiš, Žejdl – Pacovský, Urban, Látal – Pabiška, Vampola, Pospíšil.

Zlín dál čeká na výhru v základní hrací době

Vyrovnaný duel rozhodl v čase 61:23 americký útočník Cory Kane. Zlín tak již šest zápasů čeká na výhru v normální hrací době a zůstává mimo postupové pozice do play off.

Góly Domácí: 05:18. Marosz, 61:23. Kane Hosté: 24:07. Ostřížek Sestavy Domácí: Hrubec (Hamerlík) – Linhart, Roth, Jank, Hrabal, L. Galvas, Nosek, L. Doudera – Rákos, Kreps, Netík – Adamský (A), Kane, Irgl (C) – Klimenta, Redenbach, Petružálek (A) – Dravecký, Marosz, Hrňa. Hosté: Kašík (Štůrala) – Kotvan, Marušák (A), Blaťák, Matějíček, Řezníček, Žižka (A), O. Horák – Říčka, P. Holík, Bukarts – Kubiš, Popelka, Šťastný – O. Veselý (C), Honejsek, Okál – Ostřížek, Chytil, J. Ondráček.

Litvínov vyhrál až v prodloužení

Zatímco Verva se třetí výhrou v řadě přiblížila přímému postupu do čtvrtfinále play off, Energie prohrála pošesté za sebou a i nadále je poslední. Po zisku bodu se však Západočeši dotáhli na třinácté Pardubice.

Góly Domácí: 32:37. J. Černý, 35:31. V. Hübl, 60:38. F. Pavlík Hosté: 11:17. Flek, 49:33. Mikulík Sestavy Domácí: Janus (Petrásek) – F. Pavlík, Gula, Kubát, Sörvik, Z. Sklenička, K. Pilař, Kokeš – Lukeš, V. Hübl (A), Martynek – J. Černý, R. Hanzl (A), M. Hanzl – Trávníček (C), Gerhát, M. Hořava – Jurčík, K. Reichel, Válek. Hosté: Závorka (Tadeáš Dvořák) – Tomáš Dvořák, Dujsík, Harant, Baránek, M. Rohan, Benák, Baldajev – T. Rachůnek, Gríger, Mikulík – Vachovec (A), Skuhravý (C), Gorčík – Davídek, Tuominen, V. Tomeček – O. Beránek, Kindl, Flek.

Mistr vede o devět bodů

Liberec zdolal Hradec Králové 2:1 a po třetí výhře za sebou má v čele tabulky čtyři kola před koncem náskok devíti bodů na druhý Třinec. Bílí Tygři si tak mohou už v pátek na ledě Vítkovic zajistit obhajobu Prezidentského poháru pro nejlepší tým základní části. Mají na dosah také start v příštím ročníku Ligy mistrů, o který mohou přijít už jen teoreticky.

Góly Domácí: 07:29. Vantuch, 18:00. Mojžíš Hosté: 27:44. Jarůšek Sestavy Domácí: Lašák (Will) – Vitásek, Ševc (A), Mojžíš (A), Jánošík, Pyrochta, Derner, Plutnar – Lakatoš, P. Jelínek, L. Krenželok – Valský, Bulíř, Radivojevič (C) – Svačina, Vantuch, Bartovič – J. Stránský, Bližňák, Ordoš – Hrabík. Hosté: Kacetl (J. Pavelka) – Pláněk, Vydarený (A), Newton, Gregorc, Štajnoch, Dietz, Čáp – Köhler, Dragoun, Šimánek (A) – Jaroslav Bednář (C), Kukumberg, Dej – Jarůšek, T. Knotek, Picard – J. Dvořák, Nedvídek, R. Pavlík.

Hattrick Indráka posunul Plzeň

Plzně si upevnila postavení v elitní desítce zajišťující účast v play off. Po vyrovnané první třetině rozhodli Západočeši o své výhře dvěma trefami během prostřední dvacetiminutovky a třemi góly ve třetí části si ještě vylepšili skóre. Třemi brankami a asistencí se v plzeňském dresu blýsknul Miroslav Indrák. Zdatně mu sekundoval gólem a třemi přihrávkami David Stach. Západočeši tak ukončili sérii tří porážek.

Góly Domácí: 10:34. Stach, 30:30. D. Sklenička, 35:26. Indrák, 43:50. Indrák, 44:28. Martin Procházka, 46:05. Indrák Hosté: 14:07. P. Zdráhal, 45:05. O. Roman Sestavy Domácí: Machovský (Sochůrek) – Kvasnička, P. Kadlec (A), Moravčík, D. Sklenička, Pulpán (A), Čerešňák, Němeček – D. Kubalík, Kracík, T. Svoboda – Lev, Kratěna (C), Martin Procházka – Stach, Preisinger, Indrák – Hrnka, Koreis, Schleiss. Hosté: Bartošák (47. Dolejš) – Klok, Sloboda (A), D. Krenželok, Hrbas, Výtisk (A), Urbanec, L. Kovář – D. Květoň, O. Roman, Tybor – Olesz (C), Stastny, Vandas – Szturc, Balán, Tomi – E. Němec, Kolouch, P. Zdráhal – Kurovský.

Sparta porazila Kometu potřetí za sebou

Pražané zdolali Kometu potřetí v řadě, aniž by jí během této série přenechali bod. K výhře je před 11.974 diváky dvěma góly v úvodních 13 minutách nasměroval útočník Lukáš Pech. Hostům nepomohlo k návratu do zápasu ani vyloučení domácího gólmana Tomáše Pöpperleho na pět minut a do konce utkání. Sparta se posunula na třetí místo tabulky, Kometa se bude nadále strachovat o svou pozici v první šestce, aby se tak vyhnula nástrahám předkola play off.

Góly Domácí: 03:55. Pech, 12:22. Pech, 45:59. Forman, 50:54. Klimek Hosté: Sestavy Domácí: Pöpperle (37. F. Novotný) – Mikuš, Gernát, Kalina, Piskáček, Nedomlel, Eminger, Barinka – Řepík, J. Hlinka, Klimek – Ihnačák, Smejkal, Buchtele – Forman, Pech, Kumstát – Kudrna, Cingel, Uher. Hosté: Vejmelka (Čiliak) – Trška, O. Němec, Gulaši, Kováčik, Malec, Bartejs, F. Král – M. Erat, Hruška, M. Kvapil – H. Zohorna, Čermák, J. Káňa – V. Němec, Nečas, Brabenec – Vondráček, Dočekal, Haščák.

Jediný gól rozhodl v Olomouci

Olomouc se díky výhře posunula v tabulce na jedenácté místo. Na desátou Plzeň Hanáci ztrácí čtyři body, mají však utkání k dobru. Dnešní vyrovnaný zápas rozhodl gól útočníka Romana Vlacha v 11. minutě, uzdravený brankář Branislav Konrád oslavil svůj návrat do sestavy čtvrtým čistým kontem v sezoně.

Góly Domácí: 10:54. R. Vlach Hosté: Sestavy Domácí: Konrád (M. Laco) – Škůrek, Vyrůbalík (C), Jaroměřský, Ondrušek (A), Rašner, J. Galvas – Skladaný, J. Knotek (A), Laš – Eberle, Sundher, Burian – T. Mikúš, R. Vlach, Holec – Kotala, Mrázek, Matai – Fořt. Hosté: J. Laco (Král) – Flemming, Dlapa, Rutta, Mrázek, Valach, Skinner, L. Chalupa, Kudělka – Vondrka (C), Huml (A), Tomica (A) – Račuk, V. Růžička, Sklenář – Koblasa, Kämpf, Poletín – Hlava, Kaše, Lauko.