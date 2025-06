V Hradci jako ve válce, fanoušci se cítí (ne)bezpečně. Co vrhači míčků a strach z policie?

Jsou to dva roky od doby, co fotbalové Teplice změnily klubovou identitu včetně loga, a zároveň sjednotily oba fanouškovské tábory. Místo rozdrobených ostrůvků po stadionu se teď podporuje společně za bránou. „Ze dvou kotlů, v nichž se fandilo v menším počtu, jsme se spojili do jednoho. Druhým rokem dokazujeme, že to byl krok kupředu,“ říká šéf fanklubu a SLO (Supporter Liaison Officer) Marek Mařík. A s úsměvem přidává: „Stínadla jsou nejlepší stadion.“

V Poslanecké sněmovně se řešila bezpečnost na fotbale. Dorazili také fanoušci z některých prvoligových týmů. Supporteři se obecně na tribunách necítí v ohrožení, ale… „Je nepříjemné, když přijedeme do Hradce Králové, vystoupíme z autobusu a štěkají na nás psi. Pes není symbol ochrany. Znamená to, že jste přijeli někam, kde vás nevítají rádi,“ popisuje Mařík, jehož kolega z teplického kotle přizvukuje ve stejném duchu.

„Z Hradce mám takovou zkušenost, že když jsem tam vzal na výjezd svou čtyřletou dceru, začal na nás štěkat policejní pes, který byl větší než ona. Malému dítěti nevysvětlíte, že to je z bezpečnostních důvodů. Naopak to vyvolá strach. Přístup policie je takový, že přestože žádné nebezpečí nehrozí, chovají se, jako kdyby tam bylo. Vyvolávají ve vás pocit nebezpečí svým přístupem a chováním.“

Podobně v souvislosti s Hradcem mluví i SLO a fanoušek Pardubic Karel Hromádka. „Tam přijedete na nádraží a vstoupíte do války. Nic se ještě nestalo a člověk má pocit, že spáchal několik kriminálních činů,“ sdělil politikům a funkcionářům ligové generality. Derby Hradce s Pardubicemi však patří mezi rizikové.

„Jako fanouškovská základna FK Pardubice máme družbu s Bohemkou, takže nás čeká výjezd do Hradce minimálně dvakrát ročně. Je to vyhrocené a kořením ligy. Sami máme ambici, aby to bylo po Spartě a Slavii druhé velké derby. V rámci regionu se jedná o výraznou událost,“ upřesnil Hromádka.

Spor vedení s ultras vyřešen

Přestože Pardubice patří k nejmenším fanouškovským jádrům a méně diváků v průměru chodilo v uplynulé sezoně už jen do Karviné a Mladé Boleslavi, i tady může dojít na konflikt mezi fanoušky a klubem.

„To bylo v době, kdy se vedení dostalo do sporu s našimi ultras, kteří následně vyhlásili bojkot zápasů. Situace se uklidnila a dnes jsme jednotní. Společně pořádáme výjezdy, dělali jsme pochod do Chudimi na baráž, fungujeme,“ vypráví Hromádka a doufá, že se jeho oblíbenci v příštím ročníku baráži vyhnou. „Zatím je to bída. Sledujeme, co se děje a věříme, že se podobná sezona nebude opakovat.“

Ve sněmovně se řešila bezpečnost na fotbale. A co Pyro? Zákaz

Vrhači míčků na Spartě i dražší vstupenky pro hosty

Zpátky k Teplicím. Skláři si užili své v nedávných letech na Letné. Třeba, když došlo na nepřiměřený policejní dohled proti fanouškům hostí. Těžkooděnci na ně mířili se zbraněmi, jež tedy měly vrhat případně míčky a naštěstí ne skutečné náboje. „To bylo nepříjemné. Drželi nás tam dlouho i minulý zápas, když jsme přijeli v rámci recese v oblecích,“ podotkl Mařík.

Fans v tomto případě byli oděni do společenského, aby se vymezili proti faktu, že Pražané v rámci oslav 131. narozenin od založení posunuli duel s Teplicemi do vyšší cenové hladiny. Sledování vcelku běžného ligového utkání tak rázem přišlo na 600 Kč. Za menší částku se přitom šlo v minulé sezoně dostat i na bundesligu do Lipska.

„Náš kotel měl nápad, že vyrazíme v oblecích, abychom upozornili na cenu lístků. Výjezd to byl povedený, ale už nechceme platit takové částky za ligový fotbal,“ zamyslel se Mařík. „Zdražili i pro hostující fanoušky. Upřímně, co je nám do toho, že Sparta něco slaví. Ale byla to ojedinělá událost,“ pokračoval Maříkův kamarád z fanklubu.

Jinak jsou příznivci Teplic s cenovou hladinou za lupeny na ligu spokojeni. „Chápu, že vstupenka může být důležitou položkou v rodinném rozpočtu. Nepřijde mi, že by se zdražovalo až tak zásadním způsobem, u nás v Teplicích určitě ne,“ mají jasno lidé se žlutomodrým srdcem.

Nepochopitelné, že lidi od nás fandí „S“

Teplice s diváckou návštěvností patří zhruba do poloviny prvoligového pelotonu. Průměr výrazně zvedají domácí mače se Spartou a Slavií, kdy bývá prolomena i magická hranice patnácti tisíc diváků. 15 946, tolik jich na Spartu dorazilo loni v červenci. „Spousta našich fanoušků se přijde podívat na soupeře a je také smutné, že při zápasech s velkými týmy dorazí výrazně víc těch hostujících. Nepochopitelné je to, že i lidé z okolních měst fandí Spartě a Slavii,“ shodují se představitelé fanklubu Tepličáci.

Ovšem na závěr mají pozitivní vzkaz: „Choďte na fotbal, je to bezpečné.“