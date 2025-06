Rozjezd stopl otřes mozku. Abdul: Měl jsem skoro všechny symptomy. Nároďák? Motivace

Měl našlápnuto k životní sezoně. Produktivitou, rychlostí a šikovností dával soupeřům zabrat. Extraligový podzim zkrátka patřil Jindřichu Abdulovi (29). Překvapivému, ale o to víc zaslouženému lídrovi bodování. Na konci listopadu však vsetínský odchovanec nuceně odstoupil z domácí partie s Kometou a naplno se vrátil až těsně před play off. „Bylo to složité období,“ ohlíží se vítkovický útočník za dlouhou pauzou způsobenou otřesem mozku. Roční iSport Premium nyní za zvýhodněnou cenu>>>

Značné nepříjemnosti postihly Jindřicha Abdula už víckrát. Když mu bylo devatenáct, v zápase znojemské juniorky s Vídní utrpěl vážné poranění oka po zásahu hokejkou. Doteď to není stoprocentní, vidí rozmazaně, ale po letech si zvykl. V ruském Čerepovci vynechal v sezoně 2020/21 hromadu utkání vinou otřesu mozku, stejné patálie řešil i v Ostravě.

Po 29. listopadu, kdy nedohrál zápas Vítkovic s Kometou, absentoval více než dvacet dnů. Před Vánoci nastoupil v Plzni, kde se ale problémy ozvaly znovu. „Kdybych dal tomu ještě chvíli čas, asi by to bylo v pořádku, ale já to strašně uspěchal,“ líčí Abdul v rozhovoru pro deník Sport a web iSport. Do sestavy se naplno vrátil až ve 49. kole, pravidelně ale bodoval dál.

Celkově jste zapsal 31 bodů ve 32 zápasech. Když odhlédneme od všech zranění, máte za sebou nejlepší sezonu v kariéře?

„Co se týče české extraligy, tak rozhodně. Možná bych to ani úplně nebral jen podle bodů, celkově jsem se na ledě cítil dobře. Dostal jsem prostor, měl jsem důvěru a cítil jsem se komfortně, což se na mých výkonech odrazilo. Jsem rád, že jsem to nějakým způsobem splácel. Věřím, že na to navážu. A snad už bez zranění!“

Kromě otřesu mozku jste se hrabal také z virózy nebo jste měl problémy s rukou. Jaké pocity teď ve vás z celé sezony převažují?

„Hodnotí se mi těžko. Začátek byl super, i z týmového hlediska jsme to rozjeli dobře, jenže potom se bohužel přestalo dařit a já se zranil. Následně se už jenom naháněl čas, nebylo to nic příjemného. Celkově bych to zhodnotil neutrálně. Když jsem hrál,