Kincl vs. Muradov? Osobní rivalita po boji nezmizí. Nemají se rádi, což se v kleci ukáže

O trilogii legend Karlose Vémoly a Attily Végha se mluví jako o vyostřené rivalitě. S plameny v očích a opravdu zlou krví ale proti sobě nastoupí jiná dvojice. Machmud Muradov v posledních měsících uštědřoval Patriku Kinclovi jeden slovní direkt za druhým, až v sokovi rozdmýchal nebezpečný drajv. Český „Inspektor“ na pátečním vážení slíbil Uzbekovi peklo a předpověděl, že ho zničí. „Pomaličku se to všechno ve mně hromadilo, všechny komentáře, řeči… V kleci to bouchne,“ vyprávěl Kincl.

Korunní klenot Oktagonu 72. Tím byla bitva o pás prozatímního šampiona střední váhy, ještě dřív než se do sebe Patrik Kincl s Machmudem Muradovem pustili. Střet bývalé jedničky celé organizace a uzbeckého veterána UFC sliboval zápas elitní úrovně od chvíle, co byl vypsán. Duel nabral na ještě větší atraktivitě, když mezi bojovníky na rozhovorech a později i váženích začala houstnout atmosféra.

Narážky na užívání dopingu a zesměšňování přípravy v Thajsku. Muradov si ještě týdny před zápasem dal záležet, aby rivala vyprovokoval. A povedlo se. „Samotného mě to překvapilo, nečekal jsem to. Nevím, jestli byla jejich taktika nebo cíl se mi dostat pod kůži, ale rozhodně je to tam. Pouze ale v té motivující rovině,“ líčil Kincl. „Věřím, že je teď ve mně ta zdravá nasranost a těším se, až ji ukážu v kleci,“ dodal.

S ostrým pohledem a odhodláním v hlase nastoupil už na ranním vážení. S ohromnou energií však na ceremonii dorazil také Muradov, při pohledu tváří v tvář očima propaloval o něco nižšího soupeře. Ten se nezalekl. „Jsem připraven v Edenu rozpoutat peklo. Cítím se skvěle. Zničím ho,“ ohradil se Kincl.

Uzbek reagoval s klidnějším hlasem, který jeho slovům ale neubíral na vážnosti. „Sám tomu nevěří, když říká, že mě zničí,“ prohlásil Muradov.

Dřív byl přitom pro odměřenost známý právě Kincl. „Možná tohle bude nová role, kterou jsem potřeboval. Při posledních zápasech jsem se držel zpátky, asi je ale potřeba toho psa pustit z vodítka,“ podotkl pětatřicetiletý bijec z Hradce Králové.

Kdy nastal zlom? „Jeden konkrétní moment to nebyl. Pomaličku se to všechno ve mně hromadilo,“ vysvětlil s úsměvem a natěšený na dnešní bitvu.

Nečekané vyostření mezi dvojicí elitní bojovníků, které z části zastínilo i hlavní zápas večera, připustil také spolumajitel Oktagonu. „Mají to v sobě a jde to cítit. Jejich vzájemná rivalita je natolik silná, že zítřejším zápasem nezmizí,“ míní Pavol Neruda. „Často vidíme, jak bojovníci rozpoutají velký trash talk, ale po boji si podají ruce a je po všem. Nemám pocit, že tohle uvidíme v případě Macha a Patrika,“ soudí.

I na tiskové konferenci, které dřív vždy dominoval Terminátor, byl rozdíl intenzity zřetelně znát. „Karlos a Attila mají hrozně zvláštní vztah. Tenze mezi nimi je, zároveň ale i respekt. Působí vlastně jako parťáci, kteří se na sebe vyhecují jen v ten jeden večer. U Macha a Patrika je to ale opravdu osobní. Nemají se rádi, což se v kleci ukáže,“ povídá Neruda.