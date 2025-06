Přestupy v extralize ONLINE: Návrat se nekoná, český bek zůstává ve Švýcarsku

Posilu hlásí také Olomouc. Do týmu, který se v uplynulé sezoně zachránil až v baráži, míří na hostování útočník Ondřej Najman ze Sparty. „Ondra Najman je zkušený centr, který má za sebou řadu extraligových sezon. Typologicky takového hráče jsme hledali, zapadá do naší koncepce. Jsem moc rád, že se nám ho povedlo získat,“ uvedl generální manažer Erik Fürst na klubovém webu. Najman v kariéře naskočil do 411 extraligových duelů s bilancí 61 gólů a 84 asistencí.